MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil'den olay bikinili poz! 'Bana duyar kasmayın'

Yasmin Erbil'den olay bikinili poz! 'Bana duyar kasmayın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinisinin üzerini giyerek çektiği bir selfie'yi paylaştı. Erbil bu paylaşımıyla ilgili yapılacak yorumlara önlem olarak bir de not yazdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı salladı. Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yaptığı paylaşımla sevenlerine bilgi vermiş olan Yasmin Erbil, bir süre ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına yeniden dönüş yaptı.

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzeriyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yasmin Erbil, bu paylaşımı üzerinden kendisine eleştiriler yapacak olan takipçilerini şu satırlarla uyardı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. Alıştım.”

Bikinisiyle olay oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Türkiye nefes oldu! 'TIR'larda milli teknoloji hamlesi var'

Türkiye nefes oldu! 'TIR'larda milli teknoloji hamlesi var'

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Acil servis doldu taştı! Tam 11 kişi birden

Acil servis doldu taştı! Tam 11 kişi birden

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım! Yorum yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz

Karnı burnunda deniz sezonunu açtı!

Survivor'da oyunlarda kadın ve erkek yarışmacılar için yeni karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da yeni karar! Acun açıkladı

Survivor Barış'tan Evrim için sert sözler: Aylardır Nisa'yı kıskanıyor

Survivor Barış'tan şok iddia: Aylardır...

Survivor'da Sercan ve Yasin yine kavga etti: Halk hepinizin ne olduğunu görecek

Survivor'da yine kavga çıktı! Kamplara giderken kapıştılar!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan hamilelik pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.