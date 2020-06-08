Yasmin Erbil'den olay bikinili poz! 'Bana duyar kasmayın'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı salladı. Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yaptığı paylaşımla sevenlerine bilgi vermiş olan Yasmin Erbil, bir süre ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına yeniden dönüş yaptı.

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzeriyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yasmin Erbil, bu paylaşımı üzerinden kendisine eleştiriler yapacak olan takipçilerini şu satırlarla uyardı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. Alıştım.”