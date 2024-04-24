17 il için sarı kod! Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi: 3 gün etkili olacak! Toz taşınımı uyarısı... Son dakika 24 - 28 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl? Sıcaklıklar artıyor mu? Yunanistan'da etkili olan çöl tozları bu kez Türkiye'ye geldi. Çok sayıda il için peş peşe toz taşınımı uyarıları yapıldı. Meteoroloji 'çöl tozu' uyarısı yaparken 17 il için de sarı kodlu uyarı verildi. İşte son dakika 24 Nisan - 28 Nisan il il Meteoroloji hava durumu tahminleri...

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Evet geliyor. Atina’ya Afrika’dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu’ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş.

İstanbul’da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul’da bu kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege’de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina’da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul’dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu’da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.

Toprak için faydalı minareller var ama solumamalıyız. Değerler 250’yi geçtiğinde maske takılmalı kesinlikle. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar maske takabilir. Kıyalarda rüzgardan dolayı dağılıyor iç bölgelerde yüksek basınç daha fazla. Yağmur olmadığı için çamur şeklinde yağmayacak. Çok sağlıksız değil ama hassas bir seviyede."

ANKARA VALİLİĞİNDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojiye göre; 24.04.2024 Çarşamba günü İstanbul'da; toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN TOZ TAŞINIM UYARISI

Bursa Valiliği tarafından vatandaşlara toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Bu gece 23:59’a kadar sürmesi beklenen meteorolojik olayla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba günü bölge genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı nedeni ile görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ATİNA’DA SAHRA’DAN GELEN ÇÖL TOZU GÖKYÜZÜNÜ TURUNCUYA BOYADI

Yunanistan’da Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle başkent Atina’da gökyüzü turuncuya büründü.

Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü’nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu dün Yunanistan’ın başkenti Atina’yı etkisi altına aldı.

Atina’yı kaplayan çöl tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü.

Atina’nın simgesi Akropolis de toz bulutlarının arasında kayboldu.

Hava kirliliğinin arttığı kentte solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları tavsiye edildi.

Bugün itibarıyla etkisini kaybeden toz bulutu ülkenin kuzeyindeki Selanik kentine kadar ulaştı.

Sahra Çölü’nden her yıl 60-200 milyon ton kadar toz yayılıyor. (İHA)

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarı verdi.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

24 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ







