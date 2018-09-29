SPOR

Yassine Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Benzia, 'Bonservisimi konuşmak için erken ama kariyerimi burada sürdürmek isterim' dedi.

Yassine Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi Yassine Benzia, kısa sürede Türkiye'ye aşık oldu. Antrenmanlardaki sıcak tavrıyla takım arkadaşlarının sevdiği bir isim haline gelen Cezayirli oyuncu, sarılacivertli futbolcularla yaptığı sohbetlerde Türkiye'ye bu kadar kısa sürede uyum sağlayacağını kendisinin bile beklemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara, "İstanbul'a hemen alıştım. Türk insanının sıcaklığı ve kültür olarak bizim kültürümüze çok yakın olması bunda en büyük etken. Elbette bunda İslam gibi Aatif gibi aynı dili konuştuğum oyuncuların takımda bulunmasının da etkisi var" dedi.

Bonservisinin alınıp alınmayacağı sıkça kendisine sorulan Benzia, "Hem İstanbul yaşamı hem de Fenerbahçe benim için harika. Taraftarın ilgisi inanılmaz. Maçlardaki atmosfer eşsiz. Bonservisimi konuşmak için erken ama umarım Fenerbahçe'de uzun yıllar kalırım" cevabını veriyor. (SPORX)

605

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Phillip Cocu: Yeni bir hikaye yazacağımPhillip Cocu: Yeni bir hikaye yazacağım
Fenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdıFenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Yassine Benzia

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Fatih Terim'den Erzurum maçı ve EURO 2024 yorumu!

Fatih Terim'den Erzurum maçı ve EURO 2024 yorumu!

Maicon'dan altın kafa

Maicon'dan altın kafa

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yassine Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

Yassine Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

Phillip Cocu: Yeni bir hikaye yazacağım

Phillip Cocu: Yeni bir hikaye yazacağım

Fenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdı

Fenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdı

Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

Fenerbahçe Benzia ve Ayew'in bonservisi için harekete geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.