Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yastıktan çıktı, görünce ne yapacağını bilemedi! "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay...

Kahramanmaraş'ta bir esnaf "İnsanlık ölmemiş" dedirten bir olaya imza attı. Yenilenmesi için getirilen yastığın içinden 7 adet Cumhuriyet altını çıktığını gören esnaf, hiç düşünmeden gerekeni yaptı.

Yastıktan çıktı, görünce ne yapacağını bilemedi! "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay...

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacılığı yapan ve aynı zamanda yorgan, yastık ile nevresim üretimi gerçekleştiren esnaf Zülfikar Çırak, müşterisinin getirdiği eski bir yastığın içini açtı. Pamuk ve yünleri yenilemek için ayrıştıran Çırak, küçük bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde 7 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören esnaf, hiçbir tereddüt etmeden emaneti sahibine ulaştırdı.

Yastıktan çıktı, görünce ne yapacağını bilemedi! "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay... 1

"BANA AİT DEĞİLDİ, HEMEN SAHİBİNE TESLİM ETTİM "

Bulduğu altınları sahibine teslim eden Çırak, "Yastığı açtığımda içinden kutu çıktı. Kutunun içinde de 7 adet altın vardı. Bu altın bana ait değildi, hemen sahibine haber verip teslim ettim" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketten ekmek aldı, içinden çıkanı görünce şok geçirdi! Marketten ekmek aldı, içinden çıkanı görünce şok geçirdi!
Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi böyle taşıdılar..Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi böyle taşıdılar..

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi böyle taşıdılar..

Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi böyle taşıdılar..

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular!

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular!

Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi!

Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi!

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.