Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

17 yaşındaki Khorn Srey Pov isimli genç, Kamboçya'daki evinde telefonunun üstünde ölü bulundu. Gencin duş aldıktan sonra, öncesinde şarja bağladığı telefonunun üzerine uyuyakaldığı ve elektrik çarpması sonucu 27 Temmuz'da hayatını kaybettiği bildirildi.

TARTIŞMA KONUSU

Kamboçya'nın Kratie eyaletindeki Sing Yon Kong Yik altın madenciliği şirketinde Çince tercüman olan gencin ölümü, telefon şarj cihazlarının güvenliği konusunda sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

'HALK BİLİNÇLENMELİ'

Bazı insanlar, halkın elektrik ve tehlikeleri konusundan bilinçlendirilmeleri gerektiğine dikkat çektiler. Prizin yatakta olmasının yanlış olduğunu belirttiler. Bazıları ise prizin üzerine uzandığında hala ıslak olma ihtimali üzerinde durdu.

RİSKLER ARTABİLİR

Uzmanlar, birini şarj cihazıyla elektrik çarpması olasılığının düşük olduğunu açıkladılar. Ancak uyumsuz veya standartların altında bir şarj cihazı kullanılırsa, bunlar doğru şekilde yalıtılmadığından, yangına, aşırı ısınmaya veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinde risklerin artabileceğini de belirttiler.



