Yatak odanıza bir limon koyun! Öyle etkileri var ki sonucuna çok şaşıracaksınız...

Limonun etkilerinden faydalanmak için büyük çabalar harcamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken limonu ikiye keserek yatarken başucunuza koymak! Peki, bu hareket size ne gibi faydalar sağlayacak?
Limonun aromatik yapısı, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Böylece kaygıyı azaltarak stresten uzaklaşmanızı sağlar. Eğer yatarken başucunuza yarım limon koyarsanız, sabah uyandığınızda kendinizi daha dinç hissedersiniz.
Limonun bilişsel aktiviteleri ve belleği güçlendirme konusunda son derece etkili olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre her gün düzenli olarak limonun aromatik kokusunu içine çeken insanlar, gün içerisinde yaptıkları işlere daha iyi konsantre oluyorlar. Dolayısıyla gece yatarken başucunuza koyacağınız yarım limon, gün içerisinde konsantrasyonunuzu arttıracaktır.
Limon en güçlü aromaterapi ürünlerinden biri. Sinir sistemi üzerinde yarattığı rahatlatıcı etki sayesinde depresyon ve anksiyete sorunlarınızla baş etmenize yardımcı olur.
Limon hoş kokusu ve rahatlatıcı etkisinin yanı sıra, temizleme ve dezenfekte etme özelliğine de sahip. Yatarken başucunuza koyacağınız yarım limon, odanın havasını bakterilerden arındıracak ve tazeleyecektir. Böylece siz de sabah zinde ve rahat uyanabilirsiniz.
Limonun içeriği kadar kokusu da kan basıncını düşürücü etkiye sahip. Bu etkisi sayesinde odanızda bulunduracağınız yarım limon tansiyonunuzu dengeleyebilir. Böylece gece rahat ve dengeli bir uyku uyuyarak sabah dinç ve dinlenmiş olarak uyanabilirsiniz.
Özellikle de yaz gecelerinin en büyük problemlerinden biri sivrisinekler. Sabaha kadar gerek sesleri gerek ısırıklarıyla insana uykuyu haram eden bu canlıları uzak tutmanın yolu da limondan geçiyor. İkiye böldüğünüz limona 20-30 adet karanfil saplayıp başucunuza koyarak, sivrisineklerin rahatsız olmasını ve odayı terk etmesini sağlayabilirsiniz. Böylece sabaha kadar rahat ve deliksiz bir uyku uyursunuz. Hem de misler gibi limon kokusunun içinde...
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