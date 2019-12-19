Yatak odası savaşlarına bu ürün son verecek!

Çiftlerin yatak odalarındaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi hiç şüphesiz yorganlardır. Partnerlerden biri, mutlaka yorganın büyük bir kısmını kendisine doğru çeker ve yatağın diğer ucunda kalan kişi, sabah uyandığında donduğunu fark eder. Ancak bu durum artık tarihe karışacak gibi görünüyor çünkü üretilen yeni bir teknoloji, yorganın tek bir tarafa çekilip toplanmasını engelliyor.

YORGANA MAKARA SİSTEMİ EKLEMİŞLER

Teknolojiyi üreten İngiliz firma, bu teknolojiyi 'Sonsuz Yorgan' olarak adlandırıyor. Aslına bakacak olursak sonsuz yorgana bir teknoloji diyoruz ancak işin aslı bu sistem, yaratıcı bir çözüm. İngiliz şirket, yorganı yatakla birleştirmiş ve bir de döner sistem eklemiş. Böylelikle yorgan, hiçbir zaman diğer tarafa çekilemiyor.

ŞİRKET ÖNCELİKLE KAMUOYU YOKLAMASI YAPMIŞ

İngiliz şirket, bu yorganı geliştirmeden önce derinlemesine bir kamuoyu araştırması yapmış. Yapılan araştırmanın sonucunda, çiftlerin yataktaki en büyük sorunlarının yorgandan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Hatta öyle ki araştırmaya katılan her 4 kişiden bir tanesi yorgan nedeniyle huzursuz ve soğuk geceler geçiriyormuş. Sonuç böyle olunca şirket, bu sorunu çözebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunmuş.