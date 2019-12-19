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Yatak odası savaşlarına bu ürün son verecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İngiliz bir şirket, yatak odasındaki en büyük sorunlardan biri olan yorgan kavgasına son verecek 'Sonsuz Yorgan' isimli bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, büyük ve dairesel yapıdaki bir yorganın, bir makara sistemiyle dönebilmesine yardımcı oluyor. İşte detaylar...

Yatak odası savaşlarına bu ürün son verecek!

Çiftlerin yatak odalarındaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi hiç şüphesiz yorganlardır. Partnerlerden biri, mutlaka yorganın büyük bir kısmını kendisine doğru çeker ve yatağın diğer ucunda kalan kişi, sabah uyandığında donduğunu fark eder. Ancak bu durum artık tarihe karışacak gibi görünüyor çünkü üretilen yeni bir teknoloji, yorganın tek bir tarafa çekilip toplanmasını engelliyor.

YORGANA MAKARA SİSTEMİ EKLEMİŞLER

Teknolojiyi üreten İngiliz firma, bu teknolojiyi 'Sonsuz Yorgan' olarak adlandırıyor. Aslına bakacak olursak sonsuz yorgana bir teknoloji diyoruz ancak işin aslı bu sistem, yaratıcı bir çözüm. İngiliz şirket, yorganı yatakla birleştirmiş ve bir de döner sistem eklemiş. Böylelikle yorgan, hiçbir zaman diğer tarafa çekilemiyor.

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ŞİRKET ÖNCELİKLE KAMUOYU YOKLAMASI YAPMIŞ

İngiliz şirket, bu yorganı geliştirmeden önce derinlemesine bir kamuoyu araştırması yapmış. Yapılan araştırmanın sonucunda, çiftlerin yataktaki en büyük sorunlarının yorgandan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Hatta öyle ki araştırmaya katılan her 4 kişiden bir tanesi yorgan nedeniyle huzursuz ve soğuk geceler geçiriyormuş. Sonuç böyle olunca şirket, bu sorunu çözebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunmuş.

YORGAN SONSUZ BİR DÖNGÜYE SOKULMUŞ

Sonsuz yorgan, yatağın baza kısmında yer alan hareketli bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma, yorgan bir kişi tarafından çekildiğinde o yöne doğru kaymasına yardımcı oluyor. Böylelikle hem yorganı kendi tarafına çeken kişi rahat bir uyku çekiyor hem de diğer tarafta kalan kişi üşümüyor. Çünkü yorgan, baza kısmından birbirine birleştirilmiş durumda. Yani sonsuz bir döngü elde ediliyor.

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YORGAN KENDİ KENDİNİ DE TEMİZLİYOR

Sonsuz yorganın etkileyici bir yanı daha var. O da dönüş sırasında yapılan temizlik. Şöyle ki; çiftlerden bir tanesi yorganı kendine doğru çekmeye başladığında yorganın mekanizması harekete geçiyor ve yorganı buharla temizliyor ve bir yandan da ütülüyor. Böylelikle yorgan, daima temiz kalıyor.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sonsuz yorganı geliştiren Simba isimli şirket, ürünün ilk örneklerini üretmiş durumda ve sonsuz yorgandan bir hayli umutlu görünüyor. Ancak şu an için bu yorganın hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı gibi detaylar netleşmiş değil.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok aptalca bi buluş
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