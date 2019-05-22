Mynet Trend

Yatalak hastanın maaşını almak isteyen iki dolandırıcı tutuklandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 22.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül’ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.

Yatalak hastanın maaşını almak isteyen iki dolandırıcı tutuklandı

Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası’nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., yarın geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

POLİS, DOLANDIRICIYI SUÇÜSTÜ YAPARAK YAKALADI

Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.

Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Apartman temeli için yapılan kazıda öyle bir şey çıktı ki! İnşaat durdurulduApartman temeli için yapılan kazıda öyle bir şey çıktı ki! İnşaat durduruldu
Alzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutunduAlzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dolandırıcı yatalak hasta

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz!

Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz!

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Piknik sırasında fark etti: Daha birçoğunu bulacağız

Piknik sırasında fark etti: Daha birçoğunu bulacağız

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te apartman temeli için yapılan kazıda, Roma dönemine ait yapı çıktı

Apartman temeli için yapılan kazıda öyle bir şey çıktı ki! İnşaat durduruldu

Alzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutundu

Alzheimer hastası adam 8 gündür kayıptı! Sadece bunu yaparak inanılmaz bir şekilde hayata tutundu

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

Erzurum’da ortalık savaş alanına döndü

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

Sokak ortasında dehşet! Önce yolunu kesti sonra kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.