Yatalak hastanın maaşını almak isteyen iki dolandırıcı tutuklandı

Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası’nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., yarın geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

POLİS, DOLANDIRICIYI SUÇÜSTÜ YAPARAK YAKALADI

Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.

Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)



