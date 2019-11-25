Yatalak kalmaktan özel ameliyatla kurtuldu

Ergüven’in damarlarından pıhtılar Adana ve bölgesinde ilk kez kullanılan bir cihazla çıkartıldı. Ergüven, “Eskisi gibi yürüyüp koşamayacağımı düşünüyordum. Korktum hep ama Allah’a şükür hepsi geçti” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Kadir Ergüven (15), Eylül ayında göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlçedeki hastanede Ergüven’e önce zatürre tanısı koyup antibiyotik tedavisine başlandı. Bir süre sonra akciğerindeki pıhtının bacaklarına da atması sonucu bacaklarını kullanamayan ve yatağa bağımlı olan Kadir’in doktorları hastalığın farklı olduğunu belirleyip, genci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne yönlendirdi. Ailesiyle birlikte Balcalı Hastanesi’ne gelen genç, Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde tedaviye alındı.

SGK karşılamayınca 80 bin lira talep edildi

Burada yapılan tetkikler sonucu Kadir’in vücudundaki damarlarda Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli hastalığı olduğu belirlendi. Dünyada kanser ve kalp krizinden sonra ölüm oranı en çok olan ve tedavisinde Angiovac (vakum yöntemi ile kan pıhtılarının temizlenmesi) cihazı ile damarların temizlenmesi gereken Kadir için doktorlar seferber olurken, SGK karşılamadığı için aileden ameliyat nedeniyle 84 bin TL para talep edildi. Ailenin bu parayı ödeyecek imkanı olmadığı içinse firma ve hastane yönetimi devreye girip aileden ücret almadan ameliyatı geçen hafta gerçekleştirdi.