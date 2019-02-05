Yatla dünyayı gezip, haftalık 13.500 TL kazanacak adaylar arıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Dev yat şirketi Royal Caribbean; Alaska, Japonya ve Dubai gibi uzun mesafeli yolculuklara katılacak ‘Sahil Kaşifleri' arıyor. Kaşiflere seyahat sırasındaki serüvenlerini Instagram hesaplarından paylaşmaları karşılığında, üç haftalık yolculuğun her haftası için 2.000 Pound (yaklaşık 13.500 Türk lirası) ödeme yapılacak.

Yatla dünyayı gezip, haftalık 13.500 TL kazanacak adaylar arıyor

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Başarılı bulunan aday çıraklar, Royal Carribean gemisinde ‘Sosyal Medya Şefi' olarak görev alacaklar. 2016 yılında Russ Francis, yaptığı başvuru aracılığıyla aynı işi kapmıştı.

Francis'in Royal Caribbean gezisi esnasında çektiği büyüleyici fotoğraflardan birisi:

Deneyimlerini Instagram hikayesi ve IGTV'den paylaşmasının yanı sıra kaşif; Alaska buzullarını ve Japonya şehri Osaka'yı ziyaret etme şansı yakaladı. Norveç kıyılarında rafting yaptı ve Dubai'de dünyanın en uzun teleferiğine bindi. Aynı zamanda Mayıs 2019'da hizmete girmesi beklenen Royal Caribbeans şirketinin Karayipler'deki özel adası olan CocoCay'e de ilk ayak basanlardan biri oldu.

Şirket, "Yalnızca macera arayan adrenalin bağımlılarını değil, yaşadığı güzel anları yakalayıp ufak bir sosyal medya gönderisiyle insanlarla paylaşabilecek birilerini arıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Today is the day!! @royalcaribbeanuk have just opened applications for an epic new role: the #ShoreExplorer Apprentice-ship programme. It's a search similar to the internship which ran two years ago and completely changed my life, taking me on some incredible adventures! The successful candidate will have the opportunity to seek out & test extraordinary shore experiences in the most jaw-dropping destinations across the globe - including Alaska, Japan, Dubai and the Caribbean - while getting paid equivalent to a 6 figure yearly salary. I am also happy to announce that I will be one of the judges and one lucky candidate will be accompanied by myself on part of their extraordinary journey around the world. Head over to the @royalcaribbeanuk page or search #ShoreExplorer for all the details on how to enter. Good luck! T&Cs apply. Visit @royalcaribbeanuk for more info.

ʀᴜss ғʀᴀɴᴄɪs (@russ_francis)'in paylaştığı bir gönderi ()

BAĞIMSIZ ÜYELERDEN OLUŞAN BİR JÜRİ BELİRLEYECEK

Kazanan adayı, bağımsız üyelerden oluşan bir jüri belirleyecek.

Başvuruda bulunmak için en güzel seyahat anılarınızdan birisini Instagram hesabınız üzerinden gönderi ya da hikaye olarak paylaşıp, @RoyalCaribbeanUK ve #ShoreExplorer taglerini etiketlemeniz gerekiyor. Başvurular 4 Şubat günü 09.00'da başlayacak olup, 1 Mart 23.59'da son bulacak.

Başvuruda bulunacak adaylar 21 yaşının üzerinde, geçerli bir pasaporta sahip ve yaz boyunca seyahat etmeye uygun olmalıdırlar. Detaylı bilgi için Royal Caribbean's UK şirketinin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
carribean royal yat turu para instagram Seyahat Gezi

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