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Yatmadan önce 2 bardak süt içerseniz vücudunuzda ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Küçüklükten bu yana her zaman sütün faydalarını bir şekilde duyduk ama birçoğumuz süt tüketmeyi alışkanlık haline getiremedik. Eğer böyle bir tüketim alışkanlığınız yoksa bile geç kaldığınızı düşünmeyin. Bu günden itibaren günde 2 bardak süt içerek birçok sağlık probleminin üstesinden gelmeniz mümkün.

Yatmadan önce 2 bardak süt içerseniz vücudunuzda ne olur?

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Bart Groen tarafından yapılan bir araştırma, proteinin kaslar üzerinde ne gibi etkiler yarattığını ortaya koydu. Süt içip uyuduktan sonra etkinin büyük olduğu çalışmalarla kanıtlandı.

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Bilim insanları gece süt içmenin sağlığa daha yararlı olduğunun yeni bir tespit olmadığını söylüyorlar. ABD'li vücut geliştiriciler, gecenin bir yarısı kalkıp protein aldıktan sonra uyumaya devam ederlermiş ve bu şekilde beslenme onlar için gerçekten etkiliymiş, ancak konu detaylı bir şekilde daha önce araştırılmamış. Bilim insanları şimdi bu konuyu detaylı bir şekilde ele alıyorlar.

Bart Groen, vücudun gece tamamen dinlendiğini açıklıyor; "Uyurken vücudunuz çok aktif değil gibi görünebilir, ancak aslında baştan sona onarım çalışmaları ile çok meşguldür.” Yatmadan önce süt yoluyla protein almak, kaslarınızı çok hızlı bir şekilde geliştirebilir.

Bart Groen'e göre özellikle hasta olanlar veya hastalıklardan muzdarip yaşlı insanlar için yatmadan önce 2 bardak süt içmeyi öneriyor. Groen; "Grip oldugunuzda ve birkaç gün hasta yattığınızda, kas kütlenizin bir buçuk kilosunu kaybedebilirsiniz. Kaybedilen kas kütlesini geri almak ise bir hayli zordur. Bu aşamada daha güçlü kalabilmek için uyumadan önce 2 bardak süt için" uyarısında bulundu.

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