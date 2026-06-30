Yatmadan önce mutlaka ayaklarınızla çiğneyin! Şifası tüm vücuda yayılıyor

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir trend, uykuda çektiğiniz tüm stres problemlerinizin üstesinden gelmeyi vaat ediyor. Uyumadan önce ayakları Epsom tuzunun üzerinde bekletmenin saymakla bitmeyen faydaları olduğu açığa çıktı.

Epsom tuzu (İngiliz tuzu), kimyasal adıyla magnezyum sülfat olan doğal bir mineral bileşiğidir. Sofra tuzuna benzese de sodyum içermez; tamamen farklı bir içeriğe sahip olup yenmekten ziyade rahatlatıcı banyo, cilt bakımı ve bitki besleme amacıyla kullanılır.

Özellikle TikTok'ta milyonlarca kez izlenen videolarda kullanıcılar, bu yöntemin hem zihni rahatlattığını hem de daha iyi uyumaya yardımcı olduğunu öne sürüyor. Ancak buu iddialar uzmanlar tarafından doğrulanmış değil.

"UYUMADAN ÖNCE TUZA BASMIYORSANIZ ÇOK ŞEY KAÇIRIYORSUNUZ"

Wellness içerikleri paylaşan TikTok kullanıcısı Tammy Weatherhead, fırın tepsisine döktüğü Epsom tuzunun üzerinde birkaç dakika yürüdüğünü gösterdiği videoda, bu yöntemin ayakları ölü deriden arındırdığını, iltihabı azalttığını ve vücudu uykuya hazırladığını savundu.

Weatherhead, uygulamanın kortizol seviyesini düşürdüğünü, serotonin salgısını artırdığını ve sinir sistemini dinlenme moduna geçirdiğini iddia etti.

Bu paylaşımların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da yöntemin kaygıyı azalttığını ve rahatlamalarına yardımcı olduğunu söyleyerek akıma katıldı.

BİLİMSEL KANIT BULUNMUYOR

İç hastalıkları uzmanı Dr. Yoshua Quinones ise bu iddiaların bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyledi.

Uzman doktora göre, Epsom tuzunun üzerinde durmanın serotonin seviyelerini artırdığına veya kortizolü düşürdüğüne dair güvenilir bir araştırma bulunmuyor.

Bununla birlikte, ayak tabanında oluşan farklı doku hissinin kişiye rahatlama sağlayabileceğini ve bunun gevşemeye yardımcı olabileceğini belirten Quinones, hissedilen sakinliğin büyük ölçüde uygulamanın bir rahatlama ritüeli olmasından kaynaklandığını ifade etti.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Uzmanlar ayrıca bu yöntemin bazı kişiler için sakıncalı olabileceğine dikkat çekiyor.

Ayaklarında açık yara, çatlak, enfeksiyon bulunanlar ile diyabetik ayak problemi veya sinir hasarı yaşayan kişilerin Epsom tuzunun üzerinde durmaktan kaçınması gerektiği belirtiliyor. Aksi halde tahriş ve ağrı oluşabileceği uyarısı yapılıyor.

"TUZ SİNİR SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEZ"

Uyku hekimi Dr. Saema Tahir de tuzun üzerinde durmanın sinir sistemini sakinleştirdiğine ilişkin bir kanıt olmadığını belirtti.

Psikiyatrist Dr. Bonnie Mitchell ise ayak tabanındaki çok sayıdaki sinir ucunun farklı yüzeylerle temas etmesinin rahatlama hissi oluşturabileceğini, ancak bunun tuzun kimyasal etkisinden değil, duyusal uyarımdan kaynaklandığını söyledi.