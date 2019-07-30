Yatmadan önce zerdeçallı süt içtiğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

Oldukça kolay bir şekilde hazırlanan altın süt sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, karaciğerinizi temizleyebilir ve hatta kanseri önlemeye bile yardımcı olabilirsiniz.

Karaciğer detoksu yapar



Zerdeçalın karaciğer için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu muazzam baharat, vücutta temizleyici işlevi görür ve karaciğerde yağ asidi birikimini önler. Düzenli olarak tüketilen zerdeçallı süt, karaciğerin gıda ve kimyasalları işleme yeteneğimi artırır ve toksinlerden arındırır.

Vücuttaki iltihabı azaltır



Yapılan araştırmalarda zerdeçalın ana bileşeninin, enflamasyon tedavisinde etkili olduğunu ortaya koydu. Zerdeçal anti-enflamatuar özelliklerinin yanı sıra artrit, enflamatuar bağırsak hastalığı, pankreatit gibi ağır rahatsızlıkları tedavi etmede etkilidir. Zerdeçalda bulunan kurkumin, vücuttaki iltihaplanmaya neden olan bazı enzimleri engelleyerek vücudun çok daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Bakteriler ile savaşır

Zerdeçal; bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele eden antibiyotik özelliklere sahiptir. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.