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Yatmadan önce zerdeçallı süt içtiğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Siz huzur içinde uyurken yatmadan önce içtiğiniz zerdeçallı süt karışımı vücudunuz için harikalar yaratabilir. Bakın bu altın sütten her gün içerseniz vücudunuzda neler olacak...

Yatmadan önce zerdeçallı süt içtiğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

Oldukça kolay bir şekilde hazırlanan altın süt sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, karaciğerinizi temizleyebilir ve hatta kanseri önlemeye bile yardımcı olabilirsiniz.

Karaciğer detoksu yapar
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Zerdeçalın karaciğer için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu muazzam baharat, vücutta temizleyici işlevi görür ve karaciğerde yağ asidi birikimini önler. Düzenli olarak tüketilen zerdeçallı süt, karaciğerin gıda ve kimyasalları işleme yeteneğimi artırır ve toksinlerden arındırır.

Vücuttaki iltihabı azaltır
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Yapılan araştırmalarda zerdeçalın ana bileşeninin, enflamasyon tedavisinde etkili olduğunu ortaya koydu. Zerdeçal anti-enflamatuar özelliklerinin yanı sıra artrit, enflamatuar bağırsak hastalığı, pankreatit gibi ağır rahatsızlıkları tedavi etmede etkilidir. Zerdeçalda bulunan kurkumin, vücuttaki iltihaplanmaya neden olan bazı enzimleri engelleyerek vücudun çok daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Bakteriler ile savaşır
Zerdeçal; bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele eden antibiyotik özelliklere sahiptir. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.

Kanserle savaşmaya yardımcıdır
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Zerdeçal, güçlü bir antioksidandır. Araştırmalar, zerdeçalın vücutta serbest radikal üreten oksidatif stresi azaltabileceğiniz ve kanser gibi kronik hastalıklarla savaşabileceğini ortaya koymuştur. Kanser gibi son derece zor bir hastalıkla mücadele eden zerdeçal, tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Yağ yakımını hızlandırır
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Altın süt, metabolizmayı güçlendirir ve yağ yakımını hızlandırır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta yağ birikmesini önler. Diyetinize eklemeniz gereken süper bir besindir.

Kalp sağlığını korur
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Zerdeçali vücuttaki sitokin salımını kısıtlar. Sitokinler, iltihaplanma ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili maddelerdir. Her geve yatmadan önce altın süt içmek kalp problemleri oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Beyniniz daha sağlıklı hale gelecektir

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Beyinde yapılan sinirsel bağlantı sayısını artıran ve Alzheimer gibi dejeneratif koşullar geliştirme riskini azaltan bir madde olan BDNF seviyesini yükseltir.

Altın süt nasıl hazırlanır?

2 bardak süt
1 çay kaşığı zerdeçal
1/4 çay kaşığı karabiber
Göz kararı bal

Bal dışındaki tüm malzemeleri tencereye koyun. Orta ateşte kabarcıklar çıkana kadar ısıtın. Isıyı düşürün ve 5 dakika pişmeye bırakın. Ocaktan alın, zencefili içinden alın ve bal ekleyin.

Editör notu: Her zaman olduğu gibi, herhangi bir sağlık sorununuz varsa ve bir doktor gözetimi altındaysanız, bunu içmeden önce doktorunuza danışın. Sağlıcakla!


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