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Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya’da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya’da en çok izlenenler arasına girdi.

Sibirya bölgesindeki Buryat Cumhuriyeti’nde bir araç sürücüsü dağların arasında bulunan otoyolda ilerlerken yol kenarına oturmuş bir yavru ayının görüntüsünü kaydetti.

Yol kenarına oturan ve ön patilerini yol bariyerinin üstüne atan ayı, yoldan geçen araçları izlemeye devam etti. Sürücü, aynın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Yavru ayının doğal ortamından modern dünyaya meraklı bakışı Rusya’da en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya ayı yol

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