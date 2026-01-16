Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza

Sinop'un Erfelek ilçesinde karşılaştığı domuz sürüsünden bir yavruyu eli ile yakaladığı görüntüleri sanal medyadan paylaşan Şenel Yılmaz'a (41), yaban hayvanı yakalayıp sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi.

Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza

Erfelek ilçesine aracıyla seyir halinde olan Şenel Yılmaz, yolda domuz sürüsü ile karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden bir yavruyu kovalayıp, eliyle yakaladı. Daha sonra domuz yavrusunu salan Yılmaz'ın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri, sanal medyada yayıldı. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de inceleme başlattı. Yaban hayvanı yakalayıp, sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yılmaz'a, 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza 1

'İTİRAZ EDECEĞİM'

Şenel Yılmaz, "Olay yaklaşık 2 hafta önceydi. Erfelek'e gidiyordum, yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Burada silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinden 14 bin 911 liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bine düşüyormuş ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya sahilinde dinlenen Akdeniz foku, mavi sularla buluşturulduAntalya sahilinde dinlenen Akdeniz foku, mavi sularla buluşturuldu
Karabük’te 450 yıllık ahşap cami yandıKarabük’te 450 yıllık ahşap cami yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
O CEZA KESENLER O ZAVALLI HAYVANLAR YİYECEK BULAMAZKEN AYNI HASSASİYETİ GÖSTERİYOR MU ACABA .?
En Çok Okunan Trend Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.