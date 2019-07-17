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Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

  1. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı.

İTFAİYE EKİBİ ALKIŞ ALDI

Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. (DHA)

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sultangazi itfaiye Yavru Kedi kurtarma alkış

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