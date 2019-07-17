Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

İTFAİYE EKİBİ ALKIŞ ALDI
Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. (DHA)
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