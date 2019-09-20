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Yavru köpeğine bir buçuk yıl sonra kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Almak için, bir buçuk yıldır para biriktirdiği yavru köpeğe kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları izleyenleri duygulandırıyor.

ABD'nin İllinois eyaletine bağlı Springfield şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Xander Mellor isimli çocuk, ailesinin kendisine yavru bir köpek alması için bir buçuk yıldır para biriktiriyordu.

Yavru köpeği almak için yeterli para birikince, aile köpeği aldı ve oğullarına sürpriz yaptı. Sürprizi cep telefonu ile kayda alan anne, oğlu Xander Mellor'dan bahçeye giderek otomobilin yanında durmasını istedi. Xander, büyük bir heyecanla aracın yanına giderek gözlerini kapattı ve beklemeye başladı. Anne kapıyı açtı ve yavru köpeği oğlunun kucağına bıraktı. Çocuk, gözlerini açtığında köpeği görünce bir anda ağlamaya başladı.

Çocuğun o anlarını annesi, sosyal medya hesabından paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Çocuk

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