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Yavrusunu kurtarmak için leopara saldıran bal porsuğu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

Anne bal porsuğu ölümü göze alarak yavrusunu leoparın ağzından kurtardı.

Anne bal porsuğu, yavrusunu kurtarmak için ölümü göze alarak leopara saldırdı. İnanılmaz olay kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
bal porsuğu leopar

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