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Yavuz Bingöl annesinin videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, şimdilerde Alzheimer hastası olan annesinin yıllar önceki videosunu izleyince gözyaşlarına hakim olamadı. Bingöl'ün gözyaşları karşısında zor anlar yaşayan Bayülgen ise programa ara verdi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan Nokta isimli programına konuk oldu. Sorulara samimi yanıtlar veren Bingöl, annesinin yıllar öncesine ait bir videosunu izleyince duygusal anlar yaşadı.

"ANNEM EN SON BENİ UNUTTU"

Annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, zor anlar yaşadı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullandı. Konuşmakta güçlük çeken Bingöl, gözyaşlarına boğuldu.

Yavuz Bingöl'ün gözyaşlarına hakim olamadığını gören Okan Bayülgen ise canlı yayınlanan programa ara vererek reklama gitti.

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