Mynet Trend

Yavuz sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'e gidiyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan önceki gün düzenlenen törenle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yavuz sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'e gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi ile Çanakkale Boğazı ile olan fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz sondaj gemimize, TCG FATİH Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. Yavuz'un ve Fatih'in torunları Çanakkale Boğazı geçişinde şehitlerimizi selâmladı" ifadelerine yer verildi.

yavuz-sondaj-gemisi-canakkale-bogazindan-gecti_5113_dhaphoto1

(DHA)

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındıUzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı
'Daha önce böyle bir şey görmedik''Daha önce böyle bir şey görmedik'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğu akdeniz yavuz sondaj gemisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Gerilim had safhada! Savaş gemileri yola çıktı

Sarı alarm verildi! Kuvvetli olacak

Sarı alarm verildi! Kuvvetli olacak

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Binali Yıldırım: Ama o, su kaynattı

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
KANAYAN BİR YARAYA,HAKSIZLIĞA DUR DİYEBİLECEK NİYET VE BAŞLANGIÇ BİLE BÜYÜK BİR CESARET.UMUTLAR BELKİ BOŞA ÇIKACAK OLSA DA,VAZGEÇMEMEK-KARARLI OLMAK ÇOK ANLAMLI.ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN...
elbette Cesaret ister. S-400' ler buyüzden önemli. Türkiye'ye saldırmak isteyenleri Caydırıcı bir Savunma Sistemidir. İnşaallah Memleketin menfaatine olduğunu bildikleri halde ; hasetliklerinden karşı çıkanlarda Senin gibi bu gereksiz tutumdan vazgeçerek Senin gibi bir tutum Sergiler. Başlamak başarmanın yarısıdır. Bundan sonrası O Araştırma Ekibindeki Vatanseverler kalıyor. Allah Utandırmasın. İnşaallah Millete Müjdeli vatanhainlerinede Korktukları HABERLERİ Biran önce verirler
@palermo544 "İnşaallah Memleketin menfaatine olduğunu bildikleri halde ; hasetliklerinden karşı çıkanlarda Senin gibi bu gereksiz tutumdan vazgeçerek Senin gibi bir tutum Sergiler." Seni iyi bilirim!Ak partili birisin ve tek birşey söyleyeceğim sana:"Durursa herkes,Yürürse de yine HERKES yürür!Eyyy!Sen ve Partin bunu gerçekten hakediyor mu?Ayakkabı kutuları nerde Palermo!!???1923 yılında Bu ulus;Mustafa Kemal'in ardında,Son kale için, kanıyla üzerine yürüdü Düşmanın,HERKES olarak!Ben de Ülkem de neysek odur!İktidara geldin,Devrim geçirmesi gereken Atatürkçülüğü düşman ilan ettin!
Göstermelik gezi ile olmaz .Bişeyler bulunda gurur duyalım .
yaklaşanı akdenizin ılık sularına gömün gitsin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

Turizm merkezlerindeki plajlar doldu taştı

Turizm merkezlerindeki plajlar doldu taştı

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu

Uzmanlardan Trabzon'daki selle ilgili açıklama: Deniz suyu aniden ısındı

Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı

Dev çekirge! Van ve Diyarbakır'dan bu kez Gaziantep'te görüntülendi

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı geldi: Kuvvetli yağmur geliyor

Sarı alarm verildi! Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.