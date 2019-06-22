Yavuz sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'e gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi ile Çanakkale Boğazı ile olan fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz sondaj gemimize, TCG FATİH Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. Yavuz'un ve Fatih'in torunları Çanakkale Boğazı geçişinde şehitlerimizi selâmladı" ifadelerine yer verildi.
(DHA)
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