Mynet Trend

Yaya geçidinde feci kaza! Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 20:22 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Saim Polat (56) yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Polat’ın kaza anında metrelerce havaya uçup yol kenarına savrulduğu ve kazadan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktığı görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kentin içinden geçen D-100 Karayolu’ndra yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat, yaya geçidinden geçerken 22 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat’ın şans eseri vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Kazanın meydana geldiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza görüntülerinde Polat’ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor. Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidindeki Polat’ı farketmeyen başka bir otomobil yaşlı adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak Polat daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve ona çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Korkunç an! Boğayı başından vurduKorkunç an! Boğayı başından vurdu
Kamyonetle dükkana böyle daldıKamyonetle dükkana böyle daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'

İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATM'yi patlattı, tüm paraları çaldı

ATM'yi patlattı, tüm paraları çaldı

Korkunç an! Kaçan boğayı başından vurdu

Korkunç an! Boğayı başından vurdu

Kamyonetle dükkana böyle daldı

Kamyonetle dükkana böyle daldı

Bilim insanları evrendeki ilk moleküle ilişkin kanıt buldu

Bilim insanları evrendeki ilk moleküle ilişkin kanıt buldu

Müze dolabının içinde bulundu! Hiper etçil, boyutları devasa

Müze dolabının içinde bulundu! Hiper etçil, boyutları devasa

İğrenç çift! Silah zoruyla tecavüz etti!

İğrenç çift! Silah zoruyla tecavüz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.