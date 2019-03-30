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Yaya geçidindeki kadına araç böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan kadın, havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Haşimişcan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfiye Yazar'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, Gökdere istikametine seyreden Emre Ö. idaresindeki ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön kaputtan havalanan Yazar, havada taklalar atarak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Lütfiye Yazar'ı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Karakolu'na götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Lütfiye Yazar'ın kafasına dikiş atıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Yazar'ı gören bir otomobilin durarak Yazar'a yol verdiği görülüyor. Otomobilin durarak yol verdiği kadın, diğer şeride geçtiği sırada hızla seyreden bir ticari aracın çarpmasıyla havalanıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kadın kaza

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