Mynet Trend

Yaya geçidine park edilen aracı balyozla parçaladı!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da yaşanan olayda bir adam, yaya geçidine park edilen aracı parçaladı.

Hırvatistan'ın Split kentinde bir adam eline aldığı balyozla yaya geçidine park etmiş bir aracı paramparça etti.

PARTNEROkulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptıOkulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Buz üstünde soyunan Tuktamışeva’dan cinsellik tavsiyesiBuz üstünde soyunan Tuktamışeva’dan cinsellik tavsiyesi
Cezaya kızdı, bunu yaptıCezaya kızdı, bunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Yaya Geçidi Balyoz

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Rize! Gören hemen telefona sarılıyorlar

Yer: Rize! Gören hemen telefona sarılıyorlar

Melisa'nın velayeti Acun'da. Şeyma'dan flaş açıklama

Melisa'nın velayeti Acun'da. Şeyma'dan flaş açıklama

Enkazdan çıkarıldı, ilk sorusu herkesi duygulandırdı!

Enkazdan çıkarıldı, ilk sorusu herkesi duygulandırdı!

Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu! İlginç detay

Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu! İlginç detay

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz üstünde soyunan Tuktamışeva’dan cinsellik tavsiyesi

Buz üstünde soyunan Tuktamışeva’dan cinsellik tavsiyesi

Trafik cezasına kızdı, motosikletini parçaladı

Cezaya kızdı, bunu yaptı

Vekil sert çıktı: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

'Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın'

Kadının kucağında duran çocuk kazaya neden oldu

Aniden yaşandı! Büyük şok

Evlendikten 3 dakika sonra boşanmak istedi

Evlendikten 3 dakika sonra boşanmak istedi

Metrobüse binen buz hokey takımı ilginç görüntüler oluşturdu

Metrobüs durağında ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.