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Yayın tarihine az kala Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım! Merakla bekleniyordu

27.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi bir süredir RTÜK tarafından verilen ceza nedeniyle yayınlanmıyordu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu. Kızılcık Şerbeti’nin 28 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Yayın tarihine az kala Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım! Merakla bekleniyordu

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin son bölümü RTÜK cezası nedeniyle yarıda kesilmişti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Show TV lehine karar verdi. Kızılcık Şerbeti’nin yarın akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünün ön izlemesinde Ömer'in Nursema'ya "Haklıydın" demesi dikkat çekti.

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Yayınlanan ön izlemede Nursema ve Ömer'in konuşmasına yer verildi. Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema "İki yaralı kuş kaldık" diyen amcası Ömer'e "Öyle oldu amca. Senin gibi iyi birinin başına hiç hak etmediği bir şey geldi. Ben eskiden iyilerin başına iyi şeyler, kötülerin başına kötü şeyler geliyor diye düşünürdüm. Ama öyle olmuyormuş. Gerçi kime göre iyi o da tartışılır. Allah'ın takdiri diyelim" yanıtını veriyor.

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Ömer ise "Kötü şeyler bizi büyütür, değiştirir Nursema. Sadece biz de değil, etrafımızdaki herkes de büyür. Bak bir olay oldu hepimiz değiştik" yanıtını veriyor.

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ÖMER'DEN NURSEMA'YA DESTEK

"Sen baya tevekkülle karşılamışsın." diyen Nursema, Ömer kadar sakin kalamadığını dile getiriyor. Ömer ise "Haklıydın Nursema, haklıydın.. Hayat işte. Bazen isyan etmek bazen de sessiz kalmak gerekir." diyor. Tanıtım Nursema'nın "Haklısın, üzülme amca tamam mı bu da geçecek." cümlesine Ömer'in "Bence de" yanıtını verip gülmesi ile sona eriyor.

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