Yayında döner fiyatlarına isyan etmişti... Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan bomba yorum!

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Ural ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

"HER ŞEY PAHALI"

Ural, Haber Global ekranlarında iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı anlatmış ve "Her şey çok pahalı abi" demişti.

Söz konusu videonun Twitter'da gündem olmasının ardından ise ekonomist Özgür Demirtaş'tan bir yorum geldi.

Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtladı.







