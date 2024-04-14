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  4. Yayında döner fiyatlarına isyan etmişti... Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan bomba yorum!

Yayında döner fiyatlarına isyan etmişti... Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan bomba yorum!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 16:25
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Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hakan Ural yayında 1370 TL'lik döner fiyatına isyan etmişti. Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yorum geldi.

Yayında döner fiyatlarına isyan etmişti... Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan bomba yorum!

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Ural ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

HAKANURALSON

"HER ŞEY PAHALI"

Ural, Haber Global ekranlarında iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı anlatmış ve "Her şey çok pahalı abi" demişti.

Söz konusu videonun Twitter'da gündem olmasının ardından ise ekonomist Özgür Demirtaş'tan bir yorum geldi.

Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtladı.

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