Yaylada başına yorgun mermi isabet eden yaşlı adam öldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya'nın Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın başında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sabri Baştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, merminin geldiği yeri ve silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: DHA
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 0 yorum