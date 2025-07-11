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Yaylalardan sofralara gelen eşsiz lezzet! 6 ay serin ortamlarda olgunlaşan, Erzincan Tulum peyniri: Coğrafi işaret tescili almıştı...

Yüksek rakımlı Erzincan yaylalarında doğal koşullarda beslenen akkaraman koyunu ve kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Tercan, Kemah, Refahiye ve Çayırlı ilçelerine bağlı yaylalarda üretilen bu özel peynir, bölgeye özgü Kemah tuzu ve doğal şirden mayasıyla hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan üretim süreci, peynirin eşsiz aromasını ve kıvamını kazanmasında büyük rol oynuyor.

Yaylalardan sofralara gelen eşsiz lezzet! 6 ay serin ortamlarda olgunlaşan, Erzincan Tulum peyniri: Coğrafi işaret tescili almıştı...

Erzincan Tulum Peyniri Erzincan'ın özellikle tulum peyniri üretimiyle tanınan Tercan, Kemah, Refahiye ve Çayırlı ilçelerine bağlı yaylalarda, hayvanlar doğal meralarda besleniyor.

Yaylalardan sofralara gelen eşsiz lezzet! 6 ay serin ortamlarda olgunlaşan, Erzincan Tulum peyniri: Coğrafi işaret tescili almıştı... 1

DOĞAL ŞİRDEN MAYASIYLA BİRLEŞTİREREK TULUM PEYNİRİ ÜRETİLİYOR

Doğadan gelen bu zenginlik, süt verimliliği ve lezzetine doğrudan yansıyor. Üreticiler, burada elde ettikleri sütü, bölgeye özgü Kemah tuzu ve doğal şirden mayasıyla birleştirerek tulum peyniri üretimini gerçekleştiriyor. Peynir üretimi, geleneksel tekniklere bağlı kalınarak yapılıyor. Süt, sağım sonrası kaynatılarak mayalanıyor ve pıhtılaştırılıyor.

PEYNİR KALIPLAR HALİNDE TUZLANIYOR

Oluşan peynir kalıplar halinde tuzlanıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Ardından küçültülen peynir parçaları, hava almayacak şekilde deri tulumlara veya bidonlara basılıyor. Bu yöntem, peynirin olgunlaşma sürecinde lezzetini daha yoğun bir şekilde kazanmasına olanak sağlıyor.

Yaylalardan sofralara gelen eşsiz lezzet! 6 ay serin ortamlarda olgunlaşan, Erzincan Tulum peyniri: Coğrafi işaret tescili almıştı... 2

6 AY SÜREYLE SERİN ORTAMLARDA OLGUNLAŞTIRILIYOR

Erzincan Tulum Peynirinin karakteristik tadını alabilmesi için en az 6 ay süreyle serin ortamlarda olgunlaştırılması gerekiyor. Bu süreç boyunca peynir, hem dokusunu hem de kendine has aromatik lezzetini kazanıyor. Erzincan'da yılda yaklaşık 5 bin ton civarında üretimi yapılan peynir, hem yurt içindeki sofralarda hem de yurt dışındaki tüketicilerle buluşuyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Erzincan Tulum Peyniri, sadece yöresel bir ürün olmanın ötesine geçerek uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. AB tescili, ürünün kalitesinin ve üretim yöntemlerinin güvence altına alındığını ortaya koyarken, Erzincan ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Yaylalardan sofralara gelen eşsiz lezzet! 6 ay serin ortamlarda olgunlaşan, Erzincan Tulum peyniri: Coğrafi işaret tescili almıştı... 3

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte piyasaya sürülmeye başlanan Erzincan tulum peyniri, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar birçok öğünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
peynir Erzincan Coğrafi işaret tulum
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