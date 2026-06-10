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Yaylayı bastılar, çıkacak gibi değiller! Onlarcası doluştu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın en güzel renklerine ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil meralarda otlayan koyun sürüleri ve yayla içinden kıvrılarak akan menderesler, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Yaylayı bastılar, çıkacak gibi değiller! Onlarcası doluştu

Taşlıçay ilçesindeki Yüksek rakımlı yaylada geniş meralara yayılan yüzlerce koyun, yeşilin her tonunu barındıran doğayla bütünleşerek eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Yaylayı bastılar, çıkacak gibi değiller! Onlarcası doluştu 1

MENDERESİ BİLE VAR

Yaylanın içinden geçen ve kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken menderesler ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Havadan görüntülenen koyun sürüleri ile mendereslerin oluşturduğu doğal tablo, izleyenleri adeta mest etti.

Yaylayı bastılar, çıkacak gibi değiller! Onlarcası doluştu 2

Bahar yağışlarının ardından canlanan meralar, hem hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere verimli otlaklar sunuyor hem de bölgenin doğal zenginliğini ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı yayla
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