Yaz aylarında beslenmeye dikkat

Artan hava sıcaklıkları beraberinde birçok hastalıklarını da beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli, "Bu dönemde hastalıklardan korunmak için ve daha sağlıklı bir yaz dönemi geçirmek için vücudun sıvı kaybını önlemeliyiz. Bu sebeple günde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, özellikle kızartılmış, kavurma, salamura, tuz içeriği yüksek olan besinler yerine tercihimiz daha hafif besinlerden yana kullanmalıyız. Kızartma yerine fırında, ızgara, haşlama olarak yemeklerinizi tüketmeliyiz. Az yağlı yapılmış sebze yemeklerini mutlaka bir öğünde yer verilmelidir" dedi.

Yemeklerde margarin, tereyağı gibi doymuş yağlar kullanmak yerine, zeytinyağı kullanılmasının faydalı olacağını belirten Tuba Tarıkahya Ciğerli, "Yapılan en önemli hataların başında şekerli içecek tüketimi gelmektedir. Şekerli içecek içildiğinde o anlık kendimizi iyi hissetmemizi sağlarken, uzun sürede yaşanan susuzluk ve açlık duygusu kaçınılmazdır. Şekerli içecek yerine ayran, maden suyu, evde yapılmış şekersiz komposto, limonata gibi doğal içecekleri tüketmeliyiz. Fiziksel aktivite haftada 3-4 gün 30- 45 dakikalık egzersizler halinde olmalıdır. Fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline gelmelidir" diye konuştu.





