Yaz aylarında boğaz reflüsüne dikkat! Mide reflüsü ile boğaz reflüsü arasında fark nedir? Boğaz reflüsünde hangi yiyeceklerden uzak durulmalı?

Yaz sıcaklarında, asitli içeceklerin sık tüketilmesiyle daha sık gözlenen boğaz reflüsünü; İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, anlatıyor.

MİDE REFLÜSÜ İLE FARKLI

Boğaz reﬂüsü, mide asidinin gırtlağa kaçması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Mideden gırtlağa ulaşan asit, boğazı tahriş eder ve hastalarda çeşitli şikâyetlere sebep olur. Boğaz reﬂüsü ile mide reﬂüsü farklıdır. Çünkü mide reﬂüsünde göğüste ağrı, yanma ve ekşime olurken, boğaz reﬂüsünde bu semptomlar görülmez. Boğaz reﬂüsüne, boğazda oluşan yoğun rahatsızlık hissi ile aşağıdaki belirtiler eşlik eder.

BOĞAZ REFLÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ses kısıklığı

Seste kabalaşma

Ses problemleri

Gıcık şeklinde kuru bir öksürük

Geniz akıntısı hissi

Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı

Boğazda tıkanma, yabancı cisim kaçma hissi

Yutma Problemleri

Solunum Güçlüğü

Ağızda acı ve kötü bir tat hissi (bazen ağız kuruluğu)

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Boğaz reﬂüsünün tedavisinde, hekiminizin belirlediği tedavi sürecini izlemek çok önemlidir. Boğaz reﬂüsünde, verilen ilaçların yanında diyet de tedavi sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Verilen reﬂü diyetine uyulması, hastanın iyileşme sürecini hızlandırırken hastalığın tekrarını da engelleyecektir.

NEDİR BU REFLÜ DİYETİ?