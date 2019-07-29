Yaz aylarında boğaz reflüsüne dikkat! Mide reflüsü ile boğaz reflüsü arasında fark nedir? Boğaz reflüsünde hangi yiyeceklerden uzak durulmalı?

Yaz sıcaklarında, asitli içeceklerin sık tüketilmesiyle daha sık gözlenen boğaz reflüsünü; İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, anlatıyor.
MİDE REFLÜSÜ İLE FARKLI
Boğaz reﬂüsü, mide asidinin gırtlağa kaçması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Mideden gırtlağa ulaşan asit, boğazı tahriş eder ve hastalarda çeşitli şikâyetlere sebep olur. Boğaz reﬂüsü ile mide reﬂüsü farklıdır. Çünkü mide reﬂüsünde göğüste ağrı, yanma ve ekşime olurken, boğaz reﬂüsünde bu semptomlar görülmez. Boğaz reﬂüsüne, boğazda oluşan yoğun rahatsızlık hissi ile aşağıdaki belirtiler eşlik eder.
BOĞAZ REFLÜSÜNÜN BELİRTİLERİ
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Boğaz reﬂüsünün tedavisinde, hekiminizin belirlediği tedavi sürecini izlemek çok önemlidir. Boğaz reﬂüsünde, verilen ilaçların yanında diyet de tedavi sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Verilen reﬂü diyetine uyulması, hastanın iyileşme sürecini hızlandırırken hastalığın tekrarını da engelleyecektir.
NEDİR BU REFLÜ DİYETİ?
Boğaz reflüsü diyetinin mantığı, mideyi tıka basa doldurmamaktan geçer. Az ve sık yemelisiniz. Gece yatağa yattığınızda en az 2 saatlik açlığa sahip olmalısınız. Bu dönemde haşlama ve ızgara yiyecekler tercih edin. Anti asit beslenme prensipleri, reﬂü diyetine dost bir yaklaşımdır. Ihlamur, rezene, yasemin, papatya ve melisa çayı içebilirsiniz. Kayısı, muz, kavun, ananas, avokadoyu güvenle tüketebilirsiniz. Hazır meyve sularının yerine ev yapımı hoşaf, kompostoyu tercih edin. Süt ürünlerinden, peyniri tercih edin ve bol bol su içiniz.
DİYET İLE BİRLİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yüksek yastıkta yatın ve beli sıkan kıyafetler giymeyin. Abdominal bölgeyi kasacak hareketlerden tedavi süresi boyunca kaçınmalısınız. Mümkünse karın egzersizlerine tedavi süresince ara veriniz. Mide doluyken spor yapmayınız. Kuru ve klimalı ortamlardan uzak durunuz. Çünkü bu ortamlar, boğazdaki asit seviyesini arttıracaktır. Eğer bu ortamlarda bulunmak zorundaysanız mutlaka bol bol su için. Hekiminiz tarafından verilen ilaçları, önerilen şekilde ve dozda düzenli olarak kullanın.
SOFRANIZDAN UZAK TUTMANIZ GEREKENLER
Boğaz reflüsü hastalarının, uzak durması gerekenler:
•Asitli veya mideye girdikten sonra asit oluşumunu arttıran yiyecek ve içecekler
•Kola, soda, gazoz gibi bütün köpüren içecekler
•Hazır meyve suları
•Çay, yeşil çay, kuşburnu, adaçayı, elma çayı
•Kahve ve kahvenin her türlü çeşidi
•Çikolata ve bol kakaolu yiyecekler
•Süt, yoğurt, keﬁr ve ayran
•Asitli meyveler; portakal, greyfurt, nar, limon, mandalina, kivi vb.
•Sirke çeşitleri
•Alkollü içecekler
•Aşırı baharatlı yiyecekler (karabiber ve tarçın kesinlikle yasak!)
•Çiğ soğan ve sarımsak (yalnız pişmiş olarak tüketebilirsiniz)
•Ketçap, mayonez ve hardal
•Hazır raf yiyecekleri
•Tuza yatırılmış gıdalar (turşu vb)
•Kızartmalar ve fastfood yiyecekler
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