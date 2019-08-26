Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural

Herkes yaza doğru tatil için zayıflamaya başlar fakat yazın tatillerde artık kiloları kimse düşünmez ve dilediğini yiyip içme sezonu açılır. Bu yüzden genelde tatil dönüşü vermiş olduğu kiloları geri alanlar ve yazın kilolarını her daim kontrol altına almak isteyenlere Diyetisyen Işın Sayın önerilerde bulundu.

YAZ MEYVELERİNE DİKKAT



Öncelikle yazın baştan çıkartıcı yaz meyvelerine dikkat edilmesi gerektiğini ve meyvelerin o kadar da masum olmadığını söyleyen Işın Sayın, "Fazla tatlı olmayan meyveleri tercih edin. Meyveleri küçük porsiyonlar halinde tüketin ve günde 2 porsiyonu geçmeyin. Meyvelerin şeker miktarları sebebiyle gün içerisinde tükettiğiniz meyve miktarlarına dikkat etmelisiniz” dedi.

BOL BOL YOĞURT TÜKETİN



Yoğurdun karbonhidrat, protein ve yağ oranı bakımından dengeli bir içeriğe sahip olduğunu da belirten Sayın, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt / ayran / cacık / yoğurtlu sebze karışımından biri olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt ve ardından salata tükettikten sonra ana yemeğe geçin” dedi.