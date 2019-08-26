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Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte vücutta artan su kaybını telafi etmek ve kilo kontrolü sağlamak için su tüketiminin önemini hatırlatan Diyetisyen Işın Sayın, yaz ayları boyunca sağlıklı beslenmenin 5 ipucunu paylaştı.

Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural

Herkes yaza doğru tatil için zayıflamaya başlar fakat yazın tatillerde artık kiloları kimse düşünmez ve dilediğini yiyip içme sezonu açılır. Bu yüzden genelde tatil dönüşü vermiş olduğu kiloları geri alanlar ve yazın kilolarını her daim kontrol altına almak isteyenlere Diyetisyen Işın Sayın önerilerde bulundu.

YAZ MEYVELERİNE DİKKAT
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Öncelikle yazın baştan çıkartıcı yaz meyvelerine dikkat edilmesi gerektiğini ve meyvelerin o kadar da masum olmadığını söyleyen Işın Sayın, "Fazla tatlı olmayan meyveleri tercih edin. Meyveleri küçük porsiyonlar halinde tüketin ve günde 2 porsiyonu geçmeyin. Meyvelerin şeker miktarları sebebiyle gün içerisinde tükettiğiniz meyve miktarlarına dikkat etmelisiniz” dedi.

BOL BOL YOĞURT TÜKETİN
yoğurt
Yoğurdun karbonhidrat, protein ve yağ oranı bakımından dengeli bir içeriğe sahip olduğunu da belirten Sayın, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt / ayran / cacık / yoğurtlu sebze karışımından biri olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt ve ardından salata tükettikten sonra ana yemeğe geçin” dedi.

PEYNİR TÜKETİMİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN
kk
Peynirin salatada, ette, ara öğünde, gelip geçerken ağzınıza atıp her öğün rastgele tüketebileceğiniz bir besin olmadığını da dile getiren Sayın, “Peynir gizli tehlikedir. Karpuz peynir ikilisi ise kilo almayı hızlandıran bir menüdür. Karpuzu küçük porsiyonlar halinde mümkünse peynirsiz tüketin” dedi. Sağlıklı olduğu için kahvaltıda birçok peynir çeşidinin tercih edildiğini söyleyen Işın, kilosuna dikkat eden insanları peynir tüketimini ölçülü tutmaları konusunda uyardı.

KARBONHİDRATI KONTROLLÜ TÜKETİN
Sayın, "Önce yoğurt ve salata tüketip sonra ana yemeğe geçmenin avantajı şudur: Sıra makarna, pilav, patates gibi hızlı kilo aldıran besinlere geldiğinde iştahınız epeyce sakinleşmiş olacaktır. Yemek sırasında tercih edilen içecekler de mutlaka şekersiz olmalı. Gazlı şekersiz içme suları, ayran, şekersiz açık çay, sütlü kahve, kafeinsiz kahveler, demlenmiş soğutulmuş bitki çayları ile toplam karbonhidrat alımı biraz da olsa kontrol altına alınmış olur. Yalnızca kahvaltıda 1-2 dilim sıkı dokulu esmer ekmek kullanın. Diğer öğünler de mümkünse ekmek tercih etmeyin” şeklinde konuştu.

SUYUN TADINI SEVMEYENLERE ÖZEL TAVSİYELER
Kilo kaybını en çok destekleyen içeceğin su olduğunu ve bu bakımdan tüketimi konusunda tadını sevmeyenlere küçük tarifler veren Sayın, "Suyun tadını sevmediği için az tükettiğini belirtenler için aşağıda belirttiğim karışımları az miktarda kaynar suda beklettikten sonra üzerine bir litre soğuk su ekleyerek içebilirsiniz. Aynı karışımı 1 litre su ile iki kez demleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Sayın'ın tarifleri şöyle:

  1. 3 tatlı kaşığı ıhlamur, 2 tatlı kaşığı kuşburnu, 1 karanfil

  2. 1 tatlı kaşığı toz zencefil, birer tutam fesleğen ve nane yaprağı, 2-3 ince halka limon dilimi

  3. 3 tutam ıhlamur, 3 halka portakal dilimi ve 1 ince limon dilimi

  4. Limon dilimi ve 7-8 adet ince meyve dilimi
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Defalarca denedim ama olmadı diyenler çareyi onda buluyorDefalarca denedim ama olmadı diyenler çareyi onda buluyor
Tok kalarak zayıflatıyor! Mucize besini tüketerek ayda...Tok kalarak zayıflatıyor! Mucize besini tüketerek ayda...
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Anahtar Kelimeler:
kilo kontrolü diyet

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