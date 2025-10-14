Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yaz aylarında nüfus 10 katına çıkıyor! O kent sessizliğe büründü

Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan Tunceli, sonbaharın gelişiyle sessizliğe büründü. Kalabalık yerini doğayla baş başa bir huzura bırakırken, kent şimdi sakinliğiyle öne çıkıyor.

Yaz aylarında nüfus 10 katına çıkıyor! O kent sessizliğe büründü

Doğasıyla öne çıkan Tunceli yazın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Nüfusu neredeyse 10 katına çıkan ve adım atacak yer kalmayan kent, sonbaharın gelişiyle sessizliğe büründü.

Yaz aylarında nüfus 10 katına çıkıyor! O kent sessizliğe büründü 1

Yerel halk, bu sakinlik dönemini kentin doğal unsurlarına daha yakın vakit geçirmek açısından fırsat olarak değerlendirirken öğrenciler ise Tunceli'nin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü ifade etti. Doğa sesinin ve kent yaşamının iç içe geçtiği bir atmosfere sahne olan kent, artık kış turizmine hazırlanıyor.

"BİR KERE İÇEN VAZGEÇEMİYOR"

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Fatma Gül Eriş, "Buraya geleli bir ay oldu. Hava değişimi bir anda oldu, ilk geldiğim zamanlarda hava güneşliydi ve bir anda insanlar azalmaya başladı. Biz de arkadaşlarımla artık daha fazla dışarıda duramıyoruz. Çünkü havalar soğudu, yurttan çıkamıyoruz ya da bir yere oturduğumuzda oradan kalkamıyoruz. Tunceli'nin doğasını çok seviyorum. Her şeyden önce Munzur suyuyla alakalı ‘Bir kere içen vazgeçemiyor' diye bir laf var. O gerçekten doğru" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında nüfus 10 katına çıkıyor! O kent sessizliğe büründü 2

Arkadaşlarıyla birlikte sıcak havaların son günlerinin tadını çıkardığını belirten Dolunay Dalan, "Munzur Üniversitesi'nde 2'nci sınıfız. Arkadaşlarla birlikte son günlerimizi yaşıyoruz. Tunceli'de havalar soğumaya başladı. Arkadaşlarla birlikte yürüyüş yapmaya, oturup çay kahve içmeye geldik. Son günlerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yaz aylarında nüfus 10 katına çıkıyor! O kent sessizliğe büründü 3

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Esma Takak ise "Biz öğrenciler olarak kışa yakın geldik ve şu an Tunceli'de sadece doğa, biz ve hayvanlar iç içe kalmış gibiyiz. İnsanlar çok az. Doğayla beraber şu an Tunceli'nin tadını çıkarıyoruz. Tunceli'nin eşsiz güzelliğini bu mevsimde yaşadığımız için öğrenciler olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvenlik görevlisi genç kızı son anda kurtardı!Güvenlik görevlisi genç kızı son anda kurtardı!
Enteresan şekilde bulundu! 10 yıldır aranıyordu: Mağaradan çıktı...Enteresan şekilde bulundu! 10 yıldır aranıyordu: Mağaradan çıktı...

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.