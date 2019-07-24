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Yaz aylarında yırtık kot giyerek hayatlarının hatasını yaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yaz aylarında açılıp saçılan rengarenk desen desen giyinen insanları her yerde görebilirsiniz. Ama bunlar arasında öyleleri var ki bı sıcaklarda yaptıkları kıyafet seçimleriyle yazın en büyük hatasını yapmışlar. İşte o insanlar ve ortaya çıkan komik görüntüler...

Yaz aylarında yırtık kot giyerek hayatlarının hatasını yaptı!

Yaz ayları gelmişken de kat kat giyinmekten sıkılan herkes, kendini yırtmaçlı, kısa ve ince kıyafet giyerken buluyor. Fakat bunu yapanlar da güneş tarafından beklenmedik şekilde yanıyor maalesef...

Tek sorun yalnızca güneş yanıkları olmuyor. Aynı zamanda yırtık kot gibi kıyafet seçiminden dolayı oluşan yanıklar da insanları zor durumda bırakıyor ve içimizi ısıtan güneş ışınları da tehlikeli olabiliyor.

Oluşan yanıktan sonra yaşanan acıyı tahmin edebiliyoruz fakat kabul edelim ki bazı yanıklar oldukça komik görünüyor.

İşte o görüntüler...

1. "Güneşli bir günde dışarı çıkacağım zaman asla yırtık kot pantolon giymeyeceğim."

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2. "Bugün çıkardığım ders: Yırtık kot giydiğiniz zaman güneşin altında 2 saatten fazla oturmayın."

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3. "Güneşin alnında 73 dakika sonra kavrulmadığın sürece yırtık kotlar havalı."

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4. "Güneşli günde yırtık kot giymeyin arkadaşlar."

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5. "Bir daha asla güneşli günde yırtık kot giymem."

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6. "İyi tavsiye: Kız kardeşim gibi pantolonunuzu yukarı çekip sonra da güneşin altında 2 saat boyunca oturmayın."

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7. Yırtık kot pantolon + güneş =

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8. "Geçen hafta güneşin alnında 6 saat geçirdim ve bir hafta sonra bile gözle görülebilir yanıklarım var."

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9. "Direkt güneş alan yerde yırtık kot giymenin sonuçları."

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10. "Çıkarılan ders: Meksikalılar veya İtalyanlar güneşli günde yırtık kot giymemeli. Tony the tiger gibi görünüyorum."

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11. "Hızlı bir not: Güneşli günde yırtık kot giyme."

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