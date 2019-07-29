Yaz aylarının vazgeçilmezi 'dondurmalı irmik helvası'

Yaz aylarının sıcak günlerinin iyice kendini hissettirmesiyle birlikte vatandaşların dondurma ve soğuk içeceklere rağbeti de arttı. Bunun yanında irmik helvası ile dondurmanın hem serinleten hem de tatlı ihtiyacını gideren uyumu, sıcaklıkların yükseldiği son günlerde vatandaşların beğenisini kazanıyor.

"ATALARDAN KALAN BİR LEZZET"

İşletme sahibi Cevher Mahmutlar, lezzeti ilk kez deneyenlerin bir daha vazgeçmediğini söyleyerek dondurma ile irmik helvasının uyumunun vatandaştan tam not aldığını ifade etti. İki lezzetin hafif uyumundan memnun kalan müşterilerinin bu lezzetin bağımlısı olduğunu söyleyen Mahmutlar, "Dededen bu yana ben küçüklükten beri aşçılıkla uğraşıyordum, beyin ameliyatından sonra bıraktım mesleği. Hanım da dedi ki 'bu güzel helvayı yap, herkes yesin.' Bu da dedemden kaldığı için bana miras, köyümüzde, İnegöl'de bir cenaze bir mevlit olduğu zaman dedem hemen kollarını sıyırır alırdı her şeyi yapardı ben de yanında kalırdım o zaman. Ondan görerek öğrendim. Yani bunu bana hiç kimse öğretmedi sadece dedemden kalan bir şey bu. Atalardan kalan bir lezzet" dedi.