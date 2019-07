Yaz aylarının vazgeçilmezi 'dondurmalı irmik helvası'

"BİR DEFA YİYEN BAĞIMLISI OLUYOR"

Müşteriyi kazanarak işini yaptığından bahseden Mahmutlar, "Sırf süt ve tereyağı, başka bir şey yok. Benden bir sefer yiyene ben her zaman şunu söylüyorum; bağımlısı olur. Çünkü neden her şeyin doğrusu. Müşteriyi kandırarak değil onu kazanarak yapacaksın. 'Oğlan istedi, kızım istedi ta oradan buraya geliyoruz' diyorlar. Her şeyin başında doğruluk. Önemli olan o. Az iş yap çok öz yap temiz yap, herkes seni ansın, senden alsın. Kandırırsın bir kere kazanırsın ama gönül kazanırsan her yönden hep kazanırsın. Dükkanın içinde ne koyduğumu ne yaptığımı her şeyi görerek, insanların gözünün önünde, kandırarak değil, göstererek. Su yerine süt, margarin yerine tereyağı. Şeker işte çuvallar burada, her şey ortada. Zaten o olduktan sonra her zaman kazanırsın. Bir de caminin dibindeyiz böyle mevlitler oluyor, cenazeler oluyor, onlara da paketler yapıyoruz. Halk tarafından da burada yaklaşık 6'ncı seneye girdik. Herkesin gözdesi olduk. İnsanlar diyorlar ki biz bu lezzeti evimizde yapamıyoruz, olmuyor. Ama senden olunca diyorlar hanımlar kurtulduk diyor beyler de gelip alıyorlar" şeklinde konuştu.