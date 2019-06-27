Yaz geldi! Ayaklar için bakım zamanı

Yaz sıcakları insanları iyice etkisi altına almaya başladı. Kalın kıyafetler yerini ince ve ferah tutacak giysilere, aksesuarlara bıraktı. Yazlık ayakkabılar, sandalet ve terlikler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, bunca hazırlık yapılırken ayaklar bu yaz esintisine ne kadar eşlik edebilecek? İşte bütün bir yazı bakımlı ayaklarla geçirebilmek için birkaç ipucu. HER GÜN SOĞUK SU İLE YIKAYIN, HAFTADA 1 KEZ BAKIM YAPIN Gün boyu terleyen ayakların hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Her gün soğuk su ile ayakların yıkanması vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayaklarda yaz aylarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kuruma ve özellikle topuk bölgelerindeki çatlamalardır. Ayaklar için özel olarak üretilmiş yoğun nemlendiricili bakım kremleri hijyeni sağlanmış ayaklara düzenli olarak uygulandığında kısa sürede sonuç vermeye başlar. Ayaklardaki kuruma ve çatlamaları önlemek için haftada en az bir kez mutlaka ayaklara bakım yapılmalıdır. YAZ AYLARINDA HAVA ALAN VE DOĞAL MALZEMELERLE ÜRETİLEN AYAKKABILAR TERCİH EDİLMELİ

Ayaklar insan bedeninin tüm yükünü taşıyor. Bu nedenle bakımına ve hijyenine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında mutlaka hava alan ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabı seçiminde de tercih, doğal malzemeler kullanılanlardan yana olmalıdır. Sentetik malzemelerle üretilen ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmaları, nasır ve mantar oluşumunun yanı sıra parmaklarda şekil bozukluklarına da neden olabilir. Kapalı ayakkabılarla birlikte mümkün olduğunca çorap da giyinmelidir. Ayrıca çorap seçimi de oldukça önemlidir, pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Parmak arası terliklerin ve sandaletlerin kullanımı ayak derisinin sertleşmesine sebep olur. Çok sert tabanlı terlik ve sandaletlerden uzak durulmalıdır. TOPUK DİKENİNE KARŞI YUMUŞAK TABANLI AYAKKABI GİYİLMELİ Topuğun taban kısmı özel bir yağ dokusu ile kaplıdır ve vücut yükünü taşımak için bölümler halinde dizilidir. Zamanla bu yağ dokusu aşınarak, yük taşıma özelliğini kaybedebilir ve ağrılar oluşabilir. Bu sebeple yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Sabahları ayak tabanını esnetecek egzersizler yapılabilir. Eğer mümkünse gün içinde bu egzersizler birkaç kez tekrarlanmalıdır.

TOPUK ÇATLAKLARINA NEMLENDİRİCİ KREM UYGULANMALI Topuklarda yaşanan sertleşme ve çatlama sorunları gece yatağa girmeden önce sürülecek nemlendirici krem ve üzerine giyilecek bir çift çorapla çözülebilir. Bilhassa diyabet, egzama, sedef ya da nasırı olan hastalara her ayak yıkamasından sonra nemlendirici sürmeleri önerilir. TIRNAKTA VE AYAKLARDA ŞEKİL BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR Ayağa dar gelen ve sıkan ayakkabılar nasır oluşumunu tetikleyebilirken, tırnaklarda da travma etkisi yaratabilir. Bu durum da kan dolaşımının bozulmasına zemin hazırlayabilir. Buna bağlı olarak tırnaklarda renk değişimi, tırnakta ve ayaklarda şekil bozuklukları görülebilir. Ayrıca tırnaklarda ve ayak parmak aralarında mantar enfeksiyonu baş gösterebilir. MANTAR ENFEKSİYONLARINA KARŞI ÖNLEM ALMAK ŞART Yaz aylarında havuz ve deniz kullanımı da ciddi bir oranda artış gösterir. Islak zeminle temas eden ayakları ise başka bir risk daha beklemektedir. Mantar enfeksiyonları özellikle yaz aylarında çok daha fazla yayılır. Ayaklarda ve ayak tırnaklarında mantar oluşumunu önlemek için bazı önlemler almak gerekir. Öncelikle ayaklar yıkandıktan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Bu işlemi yaparken ayak parmaklarının aralarının nemli kalmadığından emin olunmalıdır. Çünkü mentar enfeksiyonları nemli zeminlerde yayılmaya eğilimlidir. Havlular ise kişiye özel olmalı ve başka biriyle paylaşılmamalıdır. Havuz kenarlarında, plajlarda, tatile gidildiğinde otel odalarında, çıplak ayakla yürünmemelidir.