Mynet Trend

Yaz ishali belirtileri nelerdir? Yaz ishaline ne iyi gelir? Yaz ishalinden korunmanın yolları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 01.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yaz aylarında hava sıcaklığı arttıkça tüm canlılar gibi insanların da su ihtiyacı artar. Kaynağı bilinmeyen sular ve soğuk ortamda muhafaza edilmeyen gıdalarla ve dışarıda satılan yiyeceklerin tüketilmesi sonucu çevreden bakteri ve virüs bulaşması da kolaylaşır. Bu da özellikle yaz aylarında artan ishal şikayetine neden olur.

Yaz ishali belirtileri nelerdir? Yaz ishaline ne iyi gelir? Yaz ishalinden korunmanın yolları

Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan özellikle yaz aylarında ishalden korunmanın püf noktalarını anlattı.

İSHALİN EN BÜYÜK DÜŞMANI BAKTERİLER VE VİRÜSLER

İshalle bağırsak hareketleri artar. Sindirim tamamlanamaz, bu sebeple normalden daha sık ve sulu dışkı çıkarılır. Bakteriler ve virüsler ishal yapan sebepler arasında ilk sırayı alır. En önemli ve yaygın olanı virüslere bağlı olan ishallerdir. Ayrıca çeşitli ilaçlar, antibiyotikler, bazı mide ve bağırsak hastalıkları, bazı hormonal hastalıklar, aşırı stres-heyecan, seyahatler, yeme-içme alışkanlığında değişme, yüzmek için girilen kıyı suları, dere ve göllerde yutulan sular da ishale sebep olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir günde üçten fazla dışkı yapmak, dışkının cıvık-şekilsiz veya su kıvamında olması; bulantı, karın ağrısı (özellikle göbek etrafında veya karnın alt bölümünde), ateş, dışkıda kan ve/veya mukuslu görüntü, dışkının yapıldığı halde tam rahatlayamama hissi, fazla su kaybına bağlı olarak susuzluk hissi ve ağız kuruması, baş dönmesi, göz kararması, cildin kuruması, gözlerin çökük gibi görünmesi gibi belirtileri olabilir. Daha ağır vakalarda böbreklerin bozulmasına bağlı idrar çıkaramama, kalp yetmezliği ve şuur kaybı olabilir.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Başlangıç olarak meyve sebze yemeyi kesmek ve kaybedilen sıvı miktarını takip edip mümkün olduğunca su, ayran, maden suyu içerek kaybı telafi etmek olmalıdır. Ardınan bir hekime başvurmak gerekir. İshal mikrobik, parazitler, geçici veya besin zehirlenmesi şeklinde olabilir. Tetkik sonucuna göre bir an evvel tedaviye başlanmalıdır.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Gıda maddelerini satın alırken soğuk zincir şartlarına uygun üretilip muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır. Özellikle sebze ve meyvelerde oluşan çürüklere dikkat edilmelidir.
Çiğ tüketilen besinlerde daha fazla dikkatli olmak üzere sebzeleri temizleyip, yıkayıp sonra mikroplarını yok etmek için dezenfekte edilmelidir.
Pişirilen yiyecekler soğutulmadan tüketilip, tekrarlanan ısıtılma girişimleriyle gıda kalitesi bozulmayıp, ısısının oda sıcaklığına ininceye kadar bekletip buzdolabına konulmalıdır.
İçilen suyun klorlanmış veya kaynadığında hijyenik olarak şişelenmiş olduğundan emin olunmalıdır.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Eğer tabanınızdaki ark görünmüyorsa...Eğer tabanınızdaki ark görünmüyorsa...
Kalp hastaları dikkat! Sıcak hava ilaç dozunu da etkiliyor! Kalp hastaları dikkat! Sıcak hava ilaç dozunu da etkiliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ishal ishal tedavisi ishal belirtileri yaz ishali

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fazla protein tüketimi de vücutta yağ depolanmasına sebep oluyor!

Dikkat: Fazla protein de yağa dönüşüyor!

Düztaban nedir? Düztaban tedavisi nasıl olur? Düztaban ameliyatına hangi durumlarda başvurulur?

Eğer tabanınızdaki ark görünmüyorsa...

Kalp hastalarına yaz için 6 önemli uyarı

Kalp hastaları dikkat! Sıcak hava ilaç dozunu da etkiliyor!

Rahminden 41 miyom çıkartıldı!

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Bilim insanları karaciğer naklini ortadan kaldırabilecek bir hücre keşfetti

Müthiş buluş: Artık o ameliyata gerek kalmayabilir

Bel fıtığı ameliyatından sonra hastalığın tekrar nüks etme olasılığı var mı?

Bel fıtığı ameliyatından sonra hastalık tekrar nüks eder mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.