Yaz kampına katıldı, 18'inde milyoner oldu

ABD’de yaşayan Zach Yadegari ‘yapay zeka yardımıyla kalori takibi’ uygulaması sayesinde milyoner oldu.

ABD’de yaşayan Zach Yadegari, Minecraft gibi oyunlara ilgisi nedeniyle bir yaz katıldığı yazılım kampında aldığı temel kodlama eğitimi sayesinde milyoner oldu.

Küçük çaplı uygulamalar yazan Zach, son ürettiği ‘yapay zeka yardımıyla kalori takibi’ yapan mobil uygulamayla köşeyi döndü.

AYLIK GELİRİ 1.4 MİLYON DOLAR

Aylık 2.49 dolar (102.75 TL) ücretli uygulamayla on binlerce üye edinen 18 yaşındaki Zach, “Aylık gelirim 1.4 milyon dolara ulaştı.Popüler bir uygulama üretene kadar pek çok başarısızlığım oldu” dedi.

