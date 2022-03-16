Yaz kış demeden tüketilen bir klasik: Mercimek çorbası! Mercimek çorbası tarifi nedir, malzemeleri neler?

Yaz kış demeden tüketilen mercimek çorbası, genellikle sofralarda öncelikli olarak yerini alıyor. Peki Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi nedir, malzemeleri neler? İşte mercimek çorbası tarifi...

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet patates (büyük boy, iri doğranmış)

1 adet kuru soğan (iri doğranmış)

6 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet havuç (iri doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimeği yıkayıp süzün. Eğer düdüklüde yapacaksanız düdüklüye koyun. Ardından rondoya soğan havuç ve patatesi atın, rondodan geçirin ve tencereye ekleyin. Üzerine su ve tuz bulyon koyun. Ardından düdüklüyü kapatın ve 10 dakika pişirin. Normal tencerede hazırlıyorsanız 25-30 dakika pişirmeniz yeterlidir.

Çorba piştiğinde blendırdan geçirin ve bir tavada tereyağını eritip unu koyun. Kokusu çıkana kadar kavurun ve kaynayan çorbayı ilave edin. Sonrasında 1-2 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Afiyet olsun...



