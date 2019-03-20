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Yaz lastiği nasıl güvenlik sağlar? Yaz lastiği ne zaman takılmalıdır?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 20.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bahar mevsiminin gelmesiyle, sürücülere de yaz lastiği konusunda önemli uyarılar geliyor. Özellikle, mevsimine uygun olmayan, yıpranarak eskimiş lastikleri kullanmaktan uzak durmak gerektiği vurgusu yapılıyor.

Yaz lastiği nasıl güvenlik sağlar? Yaz lastiği ne zaman takılmalıdır?

Yaklaşan yaz ayları öncesinde araç sahiplerine önemli uyarılar geliyor. Özellikle uzun yola çıkacak araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kış lastiklerini çıkarttırarak yaz lastiklerinin takılması gerektiği uzmanlarca vurgulanıyor.

YAZ LASTİĞİ NASIL GÜVENLİK SAĞLAR?

Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar. Diş desenleri, kış lastiklerine göre daha az oyuğa sahiptir. Bu sayede kauçuk maddesinin yola daha iyi temas etmesi sağlanmıştır. Yaz lastiği daha sessiz ve yumuşak bir performans gösterir. Aracın yüksek derece performans göstermesi için yaz aylarında yaz lastikleri kullanılmalıdır. Mevsiminde kullanılmayan lastikler aracın çekiş gücünde kayıplara sebep oluyor.

FRENE ETKİSİ

Diğer taraftan fren mesafesinin uzamasına da yol açabiliyor. ABS ile fren yaparken yaz lastikleri, kış lastiklerine göre sıcak havalarda yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede durabilmektedir.

Su tahliyesine yardımcı olan ve kaymayı önleyen özel sırt desenleri sayesinde, yaz lastikleri ıslak sürüş şartlarında daha iyi performans sağlarlar.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lastikçilere gün doğdurdunuz. her kışlık yazlık lastik değişimine 60-80 arası para alıyorlar. meşru mu bu paralar. gerçi lastikçilerin de ben para kazandım diyerek söğüşledikleri bu paraları çoluğuna çocuğuna yedirebilmesi de ayrı bir nefis meselesi ya. neresinden tutarsan tut hırsızlık üzerine kurulmuş bir sistem. herkes kendi çapında çalıyor kırpıyor söğüşlüyor bir şekilde.
gecikmis faturalari odersem o isede bakaca. söz veriyorum
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