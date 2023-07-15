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Yaz Şarkısı nerede çekildi? Fox TV'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz yayın akışı

15.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Şarkısı nerede çekildi izleyiciler tarafından merak edildi. Fox TV'nin yeni yazlık dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Pazar günleri yayınlanacak olan dizi, bu akşam ilk bölümüyle Fox TV yayın akışı listesinde yer aldı. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekildi? Fox TV'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 15 Temmuz Fox TV yayın akışı...

Yaz Şarkısı dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yaz Şarkısı, hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın hikayesini anlatıyor. İşte Yaz Şarkısı konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile 15 Temmuz Fox TV yayın akışı...

YAZ ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fox TV'nin yeni yazlık dizisi Yaz Şarkısı, Rize'de çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahneleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

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YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

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YAZ ŞARKISI OYUNCULARI

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, DuyguNKaraca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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15 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:15 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Kısmet
01:45 Yasak Elma
03:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk

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