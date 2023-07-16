Yaz Şarkısı nerede çekildi? Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Fox TV yayın akışı

Yaz Şarkısı dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yaz Şarkısı, hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın hikayesini anlatıyor. İşte Yaz Şarkısı konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile 15 Temmuz Fox TV yayın akışı...

YAZ ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fox TV'nin yeni yazlık dizisi Yaz Şarkısı, Rize'de çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahneleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCULARI

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, DuyguNKaraca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

16 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Kısmet

12:45 Yasak Elma

14:30 Yerli Sinema Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

16:30 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

02:00 Yasak Elma

00:45 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli

04:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

