Yaz Şarkısı nerede çekildi? Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Fox TV yayın akışı

Yaz Şarkısı dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yaz Şarkısı, hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın hikayesini anlatıyor. İşte Yaz Şarkısı konusu, oyuncuları ve çekim yerleri ile 15 Temmuz Fox TV yayın akışı...
Fox TV'nin yeni yazlık dizisi Yaz Şarkısı, Rize'de çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahneleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.
Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.
Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, DuyguNKaraca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Kısmet
12:45 Yasak Elma
14:30 Yerli Sinema Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
16:30 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
02:00 Yasak Elma
00:45 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli
04:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk