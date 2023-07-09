Yaz Şarkısı'nın Emine'si Oya Başar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oya Başar'ın eski eşi Levent Kırca ne zaman öldü?

Oya Başar, Yaz Şarkısı dizisinde Emine karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Yaz Şarkısı dizisinin senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldı. Yaz Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Oya Başar dizinin ilk bölümü öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İşte Yaz Şarkısı'nın Emine'si Oya Başar hakkında merak edilenler...

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar 11 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalışmıştır. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalışmıştır.

Televizyon dizileri yapmış olan ismin sonrasında Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kurulmuştur. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 senesinde başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır. 2007 senesinde yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynamıştır. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

YAZ ŞARKISI'NIN EMİNE'Sİ OYA BAŞAR'IN ESKİ EŞİ LEVENT KIRCA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır.

2000 yılında boşanma kararı alan Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır.

Oya Başar, 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.



