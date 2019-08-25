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Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 25.08.2019 04:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya hayatımıza her gün birilerini dahil ediyor. Hiç tanımadığım halde hayatlarına dahil olduğumuz bu insanlar kısa sürede ünlü oluyorlar. Onlardan biri de Mustafa Akdoğan!

Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

İnternet o kadar sonsuz bir dünya ki günlük hayatta asla karşılaşamayacağım birçok insan ve olayla karşılaşmak mümkün. Hatta artık sıra dışı birçok şeye eskisi kadar şaşırmıyoruz. Nadir de olsa bizi şaşırtmayı, gülümsetmeyi ya da düşündürmeyi başaran olaylar da bir anda tüm internet alemine yayılıyor. İşte tam da böyle bir durumdan bahsedeceğiz size. Mustafa Akdoğan Facebook gruplarında paylaştığı esprileriyle bir anda sosyal medyanın fenomeni haline geldi.

İnternette her geçen gün yeni ve farklı biriyle tanışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki Mehmet Kanur hayvan inceleme videolarıyla hepimizin kalbini fethetmişti. Aynı zamanda kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi.

Ancak sosyal medyada fenomen olmanın bir formülü yok. Bu yolda neredeyse her şey mübah. O yüzden artık çok konuşulan kişilerin neden bu kadar konuşulduğunu sorgulamıyoruz. Kendimizi sosyal medyanın şefkatli ellerine bırakıyoruz. Bu eğlenceli dünyanın bize sunduğu yeni isim ise Mustafa Akdoğan. Hakkında pek bir şey bilmesek de birkaç kişinin Facebook gruplarında paylaştığı esprileri Twitter’a taşımasıyla ünlü oldu.

FAN SAYFALARI BİLE VAR

Yaptığı şakalar hem şaşırtan hem de gülümseten cinsten. Aynı zamanda oldukça zekice. Bu yüzden bir anda herkesin ilgi odağı olması çok da garip değil. Samimiyetiyle herkesi etkilemesinin yanı sıra şimdiden fan sayfaları bile var. Bu iş daha da ileriye giderse yeni bir influencer doğuyor diyebiliriz. Gelin birlikte Mustafa Akdoğan’ın yaptığı soğuk ama gülümseten şakalara birlikte bakalım.

İşte o soğuk espriler...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya espri

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