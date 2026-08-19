Yaz sıcaklarında ferahlatan lezzet: Ev yapımı 3 malzemeli dondurma!

Yaz aylarında serinlemek için limonatadan daha güzel ne olabilir? Buzlu ve kremalı kıvamıyla hazırlanan bu tarif, klasik limonatadan biraz farklı.

Yoğun limon aroması ve dondurma kıvamını andıran yapısıyla özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı bir alternatif oluyor.

Üstelik hazırlamak için uzun bir malzeme listesine de ihtiyaç yok.

SADECE 3 MALZEME YETİYOR

Bu buzlu limonatayı hazırlamak için taze limon, şekerli yoğun kıvamlı süt ve buz yeterli.

Tarifin en önemli püf noktalarından biri ise limon kabuklarını şekerle ovmak. Böylece limonun aroması daha yoğun hale geliyor.

Önce limon kabuğu rendesi ve şeker karıştırılıyor. Yaklaşık 20 dakika bekletildikten sonra karışım blendera alınıyor.

KIVAMININ SIRRI BUZLARI TEK SEFERDE KOYMAMAK

Tarifte buzların tamamını bir anda blendera eklemek yerine aşamalı olarak kullanmak gerekiyor.

Önce limon suyu, yoğunlaştırılmış süt, şekerli limon kabuğu karışımı ve bir miktar buz blenderda çekiliyor. Karışım pürüzsüz hale geldikten sonra kalan buzlar ekleniyor.

Bu yöntem sayesinde içecek daha pürüzsüz ve köpüklü bir kıvam kazanıyor.

BUZ GİBİ SERVİS EDİLİYOR

Hazırlanan limonata bekletilmeden soğutulmuş bardaklara paylaştırılıyor. Üzerine biraz limon kabuğu rendesi eklenerek servis edilebiliyor.

Bu tarif özellikle sıcak yaz günlerinde hem kolay hazırlanması hem de buz gibi kıvamıyla dikkat çekiyor.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

3/4 su bardağı taze limon suyu

2/3 su bardağı toz şeker

2/3 su bardağı tatlandırılmış yoğunlaştırılmış süt

4 su bardağı buz

YAPILIŞI

Limon kabuğu rendesi ve şekeri bir kasede yaklaşık 1 dakika boyunca ovun. Karışımı 20 dakika bekletin.

Blendera limon suyunu, yoğunlaştırılmış sütü, şekerli limon kabuğu karışımını ve 1 su bardağı buzu ekleyin. Yaklaşık 30 saniye çekin.

Ardından kalan 3 su bardağı buzu ekleyerek yaklaşık 30 saniye daha karıştırın.

Koyu ve köpüklü bir kıvam elde ettiğinizde bardaklara paylaştırın. Üzerine limon kabuğu rendesi ekleyerek hemen servis edin.