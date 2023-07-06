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    4. Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak milkshake tarifi: Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak milkshake tarifi: Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    06.07.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Milkshake tarifi özellikle sıcak yaz günlerinin gelmesiyle beraber araştırılmaya başladı. Serinletici etkisi bulunan milkshake dışarıda, kafede, plajda sıklıkla tüketilen içeceklerden biri. Bu güzel içeceği evde denemek isteyenler milkshake malzemelerini ve pratik tarifini sorguluyor. İşte içinizi ferahlatacak milkshake tarifi...

    Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak milkshake tarifi: Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Milkshake özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici etkisiyle sıklıkla tercih ediliyor. Dışarda çok fazla tüketilen bu güzel içeceği evde yapmak da oldukça kolay. Çilekli, muzlu, çikolatalı gibi çeşitleri olan milkshake tarifinin detayları haberimizde.

    ÇİLEKLİ MİLKSHAKE MALZEMELERİ

    1 su bardağı soğuk süt
    1 yemek kaşığı kadar şeker
    2-3 parça buz
    2 top vanilyalı dondurma
    100 gram çilek

    milkk

    ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ

    Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin.

    Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.

    Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın.

    İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MUZLU MİLKSHAKE MALZEMELERİ

    1 adet orta boy muz
    1 adet süt (200 ml.)
    5 küp buz
    1 çay kaşığı kakao

    muz

    MUZLU MİLKSHAKE TARİFİ

    Blanderınızın sürahisi varsa ona yoksa derin bir kaba sütü koyun

    Muzu parçalayıp sütün üzerine ekleyin

    Kakaoyu ve buzları ekleyin.

    Blenderdan homojen olana kadar çekin.

    İsterseniz muzla beraber çilek ve hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.

    Muzun şekeri yeterli gelecektir ancak çok tatlı olmasını seviyorsanız blenderdan geçirmeden önce 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!


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