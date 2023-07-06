Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak milkshake tarifi: Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Milkshake özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici etkisiyle sıklıkla tercih ediliyor. Dışarda çok fazla tüketilen bu güzel içeceği evde yapmak da oldukça kolay. Çilekli, muzlu, çikolatalı gibi çeşitleri olan milkshake tarifinin detayları haberimizde.
1 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı kadar şeker
2-3 parça buz
2 top vanilyalı dondurma
100 gram çilek
Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin.
Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.
Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın.
İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun.
1 adet orta boy muz
1 adet süt (200 ml.)
5 küp buz
1 çay kaşığı kakao
Blanderınızın sürahisi varsa ona yoksa derin bir kaba sütü koyun
Muzu parçalayıp sütün üzerine ekleyin
Kakaoyu ve buzları ekleyin.
Blenderdan homojen olana kadar çekin.
İsterseniz muzla beraber çilek ve hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.
Muzun şekeri yeterli gelecektir ancak çok tatlı olmasını seviyorsanız blenderdan geçirmeden önce 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.