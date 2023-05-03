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Yaz tatili ne zaman başlayacak 2023? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi!

03.05.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini yayımlıyor. Buna göre yaz, ara ve yarıyıl tarihleri belli oluyor. Yaz tatili doğrultusunda okulların kapanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Yaz tatili ne zaman başlayacak 2023? Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak 2023? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi!

Yaz tatiline geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Mayıs ayına gelinmesiyle beraber yaz tatili tarihleri gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile tatil günleri...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

tc meb siyah

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti.


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