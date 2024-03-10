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Yazarlık dünyasına ilk adımını 'Küçük Kırmızı Kuş' ile attı... Serra Alona Saltık: Yazarak sanki iç dünyama aynı tutuyorum

10.03.2024 13:23
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17 yaşındaki Serra Alona Saltık, "Küçük Kırmızı Kuş" romanıyla yazarlık dünyasına ilk adımını attı. Yalnız bir kadının hikayesini attığı romanıyla ilgili konuşan Saltık “Yazarak sanki iç dünyama ayna tutuyormuş gibi hissediyorum. Umarım ilerde daha geniş kitlelere ulaşabilirim” dedi.

Lise ikinci sınıfta eğitim hayatını sürdüren Serra Alona Saltık, ilkokul döneminden beri meraklı olduğu okuma ve yazma hevesini kaleme aldığı ilk romanıyla farklı bir boyuta taşıdı.

ÜSLUBU VE ANLATIMIYLA İLGİ ÇEKTİ

Yalnız bir kadının mücadelesini anlattığı “Küçük Kırmızı Kuş” aldı kitabı da bu yoğun ilginin bir meyvesi olarak geçen ay basıldı. Roman ölen yakın arkadaşının çocuğunu evlat edinen yayınevi sahibi Alçin adlı bir kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Yaşına göre gayet iddialı bir konu seçen Saltık sade üslubu ve akıcı anlatımıyla dikkat çekiyor.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Genç yazar yazma hevesini ise şöyle anlatıyor: “Yazarak sanki iç dünyama ayna tutuyormuş gibi hissediyorum. Üzüldüğüm, umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda ya da sinirli olduğumda yazıyorum. Böyle zamanlarda daha iyi işler çıkarıyorum.Heves ve heyecan yüklü bir gayret tecrübeyle birleşince sanatsal ve edebi üretim güçlenir. Yazmaya devam edeceğim. Umarım ilerde daha geniş kitlelere ulaşabilirim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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