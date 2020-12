Yazıcı, Genel Sekreter Taşdemir’i ziyaret etti

Araştırmacı-Yazar Sezai Yazıcı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir’i ziyaret ederek Ani Antik Kenti üzerine çıkardığı dört kitabını hediye etti.

Araştırmacı-Yazar Sezai Yazıcı, SERKA Genel Sekreteri Taşdemir’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Yazıcı ve Taşdemir, Ajans’ın çalışmaları ile bölge illerinde yapılan bilimsel ve kültürel araştırmalarla ilgili bir süre sohbet etti. Ajans’ın bölge illerin gelişmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiğini ifade eden Yazıcı, daha sonra, on yıl boyunca üzerinde araştırma yaptığı ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yayınladığı Ani Antik Kenti’yle ilgili dört kitabını Taşdemir’e hediye etti.

Yazıcı, Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan Ani Antik Kenti üzerine on yıl çalıştıktan sonra yazdığı dört eseri Ajans desteğiyle yayınladı. Yazıcı’nın, Ani Kaynakçası (Ani Bibliography), Ani Sırları (Secrets of Ani), Seyyahların Gözünden Ani ve Ani Through the Eyes of Travelers adıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kitapları, yurt dışındaki üniversite kütüphanelerinde kayıt altına alındı. Kars üzerine pek çok özgün araştırması bulunan Yazıcı, yolu Kars’a düşen dünyanın etkili insanlarından Aleksandr Puşkin, G.İ. Gurdjeff ve Orhan Pamuk’un Kar romanını “Üç Rotada Kars Büyüsü” adıyla haritalandırmıştı.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir de, ziyaretinden ötürü Yazıcı’ya teşekkür etti.