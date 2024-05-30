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Yazık ki nasıl yazılır? Yazık ki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:50
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Türk dili, geniş bir sözcük dağarcığına sahiptir ve bu nedenle pek çok farklı türde kelime ve ek barındırır. Dilimizdeki kelimelerin ve eklerin yazım biçimleri, dil bilgisi kuralları çerçevesinde düzenlenir. En çok merak edilen konulardan biri ise "-ki" ekinin kullanım şeklidir. "-Ki" eki, hem yapım eki, hem bağlaç, hem de ilgi zamiri olarak kullanılır ve yazımı sıkça araştırılır. Peki, "yazık ki" nasıl yazılır?

Türkçe, yalnızca kelime açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli ek yapılarıyla da öne çıkar. Bu çeşitliliğin hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönü, dilin geniş ve kapsamlı bir iletişim imkanı sunmasıdır. Ancak, bu çeşitlilik Türkçe öğrenmeyi zorlaştırabilir ve ana dili Türkçe olan kişiler bile konuşurken ve yazarken birçok hata yapabilir. Türkçe'de en çok hata yapılan dil yapılarından biri de "-ki" ekinin yazımıdır. Bunun nedeni, Türkçede "-ki" ekinin üç farklı yapıda ve anlamda kullanılmasıdır. Bu ekle oluşturulan kelimelerden biri de "yazık ki" ifadesidir.

Yazık ki nasıl yazılır?

Türkçe'de bulunan dil ögelerinin nasıl yazılacağı konusu, bazı bireyler tarafından kafa karıştırıcı olabilir. Gündelik yaşamın birçok yerinde sıklıkla kullanılan ifadelerden biri olan "yazık ki" yazımında da tereddüt yaşanmaktadır. Bu konudaki kafa karışıklığından doğan soru “yazık ki ayrı mı yazılır” sorusudur.

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ek olan - ki ekinin doğru yazım biçimi kelimedeki görevine göre farklılık gösterir. Türkçe sözcük ve diğer ögelerini yazarken kafası karışan kişiler, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde yer alan Türkçe sözlükten faydalanabilir. Yazık ki TDK sözlüklerine göre ayrı olması gereken bir kelimedir.

Yazık ki doğru yazılışı

“Yazık ki” ifadesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. Ancak, bu sözcüğün çoğunlukla “yazıkki“ şeklinde bitişik yazıldığı görülür. Bu noktada ise yazık ki bitişik mi yazılır sorusu gündeme gelir. Bu sözcüğün bitişik bir şekilde yazılması imla hatası olarak değerlendirilir. Yazık ki ifadesinin doğru kullanım biçimleri şu şekildedir:

  • Yazık ki (Doğru kullanım)
  • Yazıkki (Yanlış kullanım)
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