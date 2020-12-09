Yazılı Kanyon nerede? Yazılı Kanyon giriş ücreti ? Yazılı kanyon yol tarifi

Yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunması nedeniyle 'Yazılı Kanyon' adıyla bilinen doğa harikası alan, derinliği 100 ile 400 metreden oluşan kanyonuyla ilgi görüyor.

1989 yılında 'tabiat parkı' olarak tescil edilen Yazılı Kanyon, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı, doğal güzelliği ile turistlerin sürekli ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi öneme sahip kanyondan tarihi 'Kral Yolu' da geçiyor. Aziz Paul'un, Perge'den Pisidia Antiokheia'ya giderken bu yoldan geçtiği belirtiliyor.

Girişinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafe de bulunan park alanı içinde halkın dinlenmesine uygun kamp alanı yer alıyor.

YAZILI KANYON NEREDE?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Isparta ilinin Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü yakınlarında yer alıyor. Isparta’ya yaklaşık olarak 70 km kadar uzaklıkta bulunuyor.

YAZILI KANYON'A NASIL GİDİLİR?

Bu tabiat parkına gitmek için iki farklı güzergâh var. Birinci güzergah; Isparta-Sütçüler-Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, ikinci güzergâh ise; Isparta-Eğirdir-Sütçüler-Yazılı Kanyon Tabiat Parkı şeklinde. Bölgeye giden bir toplu ulaşım aracı olmadığından bireysel araçla ya da günübirlik turlarla gidilebilir.